16 мая 2025

LA: после бесед в Стамбуле внимание приковано к переговорам Путина и Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
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После переговоров России и Украины все внимание обратилось на возможную встречу президентов
После переговоров России и Украины все внимание обратилось на возможную встречу президентов Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле прошли российско-украинские переговоры

Москва и Киев продолжают работу над предложениями по перемирию, а международное сообщество внимательно следит за возможной организацией встречи между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico.

«Пока Москва и Киев работают над предложениями по перемирию, большое внимание приковано к организации возможной встречи между Путиным и Зеленским. Информация об этом еще не подтверждена, но в случае проведения эта встреча станет поворотным моментом», — отмечает издание.

Ранее президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной без предварительных условий в Стамбуле, что поддержал и президент Украины Владимир Зеленский, назвав такой путь верным. Первые за три года переговоры России и Украины закончились в Стамбуле 16 мая.  По итогу переговоров Россия и Украина в ближайшее время проведут обмен пленными по схеме «1000 на 1000». Также страны могут разработать единую модель урегулирования конфликта, но в первую очередь необходимо выработать такой механизм установления мира, который будет устраивать обе стороны и получит одобрение международного сообщества.

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Москва и Киев продолжают работу над предложениями по перемирию, а международное сообщество внимательно следит за возможной организацией встречи между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico. «Пока Москва и Киев работают над предложениями по перемирию, большое внимание приковано к организации возможной встречи между Путиным и Зеленским. Информация об этом еще не подтверждена, но в случае проведения эта встреча станет поворотным моментом», — отмечает издание. Ранее президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной без предварительных условий в Стамбуле, что поддержал и президент Украины Владимир Зеленский, назвав такой путь верным. Первые за три года переговоры России и Украины закончились в Стамбуле 16 мая.  По итогу переговоров Россия и Украина в ближайшее время проведут обмен пленными по схеме «1000 на 1000». Также страны могут разработать единую модель урегулирования конфликта, но в первую очередь необходимо выработать такой механизм установления мира, который будет устраивать обе стороны и получит одобрение международного сообщества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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