Глава РФПИ Дмитриев: хороший диалог РФ и Украины был бы невозможен без Трампа

Хорошие результаты переговоров России и Украины в Стамбуле были бы невозможны без усилий команды американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев у себя в Х.
«Хорошие результаты первого диалога России и Украины за 3 года: крупнейший обмен военнопленными, варианты прекращения огня, которые могут сработать, понимание позиций и продолжение диалога. Это было бы невозможно без... членов команды Трампа», — написал Дмитриев в соцсети Х.
В Стамбуле завершился первый за последние три года раунд переговоров между Россией и Украиной. Переговоры, изначально запланированные на 15 мая, были перенесены на следующий день по причине позднего прибытия украинской делегации. Встреча прошла в закрытом режиме и продлилась почти два часа. Стороны выразили удовлетворение итогами первого этапа диалога и договорились продолжить контакты после обмена мнениями по вопросу прекращения огня. Подробнее о результатах встречи — в материале URA.RU.
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