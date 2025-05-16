16 мая 2025

Глава РФПИ Дмитриев: хороший диалог РФ и Украины был бы невозможен без Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
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Работу Трампа сочли одной из причин хороших переговоров
Работу Трампа сочли одной из причин хороших переговоров Фото:

Хорошие результаты переговоров России и Украины в Стамбуле были бы невозможны без усилий команды американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев у себя в Х.

«Хорошие результаты первого диалога России и Украины за 3 года: крупнейший обмен военнопленными, варианты прекращения огня, которые могут сработать, понимание позиций и продолжение диалога. Это было бы невозможно без... членов команды Трампа», — написал Дмитриев в соцсети Х.

В Стамбуле завершился первый за последние три года раунд переговоров между Россией и Украиной. Переговоры, изначально запланированные на 15 мая, были перенесены на следующий день по причине позднего прибытия украинской делегации. Встреча прошла в закрытом режиме и продлилась почти два часа. Стороны выразили удовлетворение итогами первого этапа диалога и договорились продолжить контакты после обмена мнениями по вопросу прекращения огня. Подробнее о результатах встречи — в материале URA.RU.

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Хорошие результаты переговоров России и Украины в Стамбуле были бы невозможны без усилий команды американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев у себя в Х. «Хорошие результаты первого диалога России и Украины за 3 года: крупнейший обмен военнопленными, варианты прекращения огня, которые могут сработать, понимание позиций и продолжение диалога. Это было бы невозможно без... членов команды Трампа», — написал Дмитриев в соцсети Х. В Стамбуле завершился первый за последние три года раунд переговоров между Россией и Украиной. Переговоры, изначально запланированные на 15 мая, были перенесены на следующий день по причине позднего прибытия украинской делегации. Встреча прошла в закрытом режиме и продлилась почти два часа. Стороны выразили удовлетворение итогами первого этапа диалога и договорились продолжить контакты после обмена мнениями по вопросу прекращения огня. Подробнее о результатах встречи — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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