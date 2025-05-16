16 мая 2025

Time: обмен пленными для Зеленского является способом укрепить доверие русских

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Для Зеленского обмен пленными служит способом укрепления доверия русских
Для Зеленского обмен пленными служит способом укрепления доверия русских Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле прошли российско-украинские переговоры

Для президента Украины Владимира Зеленского обмены пленными иногда становились инструментом для укрепления доверия с российской стороной. Об этом сообщает американское издание Time.

«Для Зеленского обмены пленными, подобные тем, что были согласованы в Стамбуле, порой служили средством укрепления доверия с русскими и оценки их намерений», — отмечает издание.

На переговорах России и Украины, которые прошли 16 мая в России, стороны пришли к соглашению о необходимости детально рассмотреть инициативы по установлению режима прекращения огня, а также обсудили возможность проведения масштабного обмена удерживаемыми лицами по формуле «1000 на 1000». Подобный обмен станет самым крупным за весь период проведения специальной военной операции.

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Для президента Украины Владимира Зеленского обмены пленными иногда становились инструментом для укрепления доверия с российской стороной. Об этом сообщает американское издание Time. «Для Зеленского обмены пленными, подобные тем, что были согласованы в Стамбуле, порой служили средством укрепления доверия с русскими и оценки их намерений», — отмечает издание. На переговорах России и Украины, которые прошли 16 мая в России, стороны пришли к соглашению о необходимости детально рассмотреть инициативы по установлению режима прекращения огня, а также обсудили возможность проведения масштабного обмена удерживаемыми лицами по формуле «1000 на 1000». Подобный обмен станет самым крупным за весь период проведения специальной военной операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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