Time: обмен пленными для Зеленского является способом укрепить доверие русских

Для президента Украины Владимира Зеленского обмены пленными иногда становились инструментом для укрепления доверия с российской стороной. Об этом сообщает американское издание Time.
«Для Зеленского обмены пленными, подобные тем, что были согласованы в Стамбуле, порой служили средством укрепления доверия с русскими и оценки их намерений», — отмечает издание.
На переговорах России и Украины, которые прошли 16 мая в России, стороны пришли к соглашению о необходимости детально рассмотреть инициативы по установлению режима прекращения огня, а также обсудили возможность проведения масштабного обмена удерживаемыми лицами по формуле «1000 на 1000». Подобный обмен станет самым крупным за весь период проведения специальной военной операции.
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