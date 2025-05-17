Врач назвала доступный всем россиянам продукт для похудения

Врач Попова: редис поможет избавиться от лишнего веса
© Служба новостей «URA.RU»
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Для максимальной пользы редис лучше употреблять сырым
Для максимальной пользы редис лучше употреблять сырым Фото:

Редис поможет поддерживать стройность и нормализовать работу кишечника благодаря высокому содержанию клетчатки и низкой калорийности. Об этом сообщила аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Наталья Попова.

«Благодаря высокому содержанию клетчатки редис способствует улучшению пищеварения и нормализации работы кишечника. Редис идеально подходит для тех, кто следит за своим весом, ведь в 100 граммах продукта всего около 16 килокалорий», — рассказала Попова РИА Новости. Она также отметила, что для максимальной пользы овощ лучше употреблять в свежем виде, так как термическая обработка снижает количество витамина C и других полезных веществ.

При этом употребление редиса следует ограничить при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Высокое содержание клетчатки и эфирных масел может раздражать слизистую желудка и кишечника, поэтому при гастрите, язвенной болезни или колите этот овощ лучше исключить из рациона. Кроме того, эфирные масла и органические кислоты редиса способны усиливать секрецию желудочного сока, а наличие солей щавелевой кислоты — способствовать образованию камней у людей с предрасположенностью к мочекаменной болезни.

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Редис поможет поддерживать стройность и нормализовать работу кишечника благодаря высокому содержанию клетчатки и низкой калорийности. Об этом сообщила аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Наталья Попова. «Благодаря высокому содержанию клетчатки редис способствует улучшению пищеварения и нормализации работы кишечника. Редис идеально подходит для тех, кто следит за своим весом, ведь в 100 граммах продукта всего около 16 килокалорий», — рассказала Попова РИА Новости. Она также отметила, что для максимальной пользы овощ лучше употреблять в свежем виде, так как термическая обработка снижает количество витамина C и других полезных веществ. При этом употребление редиса следует ограничить при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Высокое содержание клетчатки и эфирных масел может раздражать слизистую желудка и кишечника, поэтому при гастрите, язвенной болезни или колите этот овощ лучше исключить из рациона. Кроме того, эфирные масла и органические кислоты редиса способны усиливать секрецию желудочного сока, а наличие солей щавелевой кислоты — способствовать образованию камней у людей с предрасположенностью к мочекаменной болезни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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