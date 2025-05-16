Украина выразила готовность к полному прекращению огня

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Умеров заявил, что Киев готов к открытому диалогу
Умеров заявил, что Киев готов к открытому диалогу Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Киев готов к установлению мира и прекращению боевых действий, но при соблюдении ряда условий. Об этом заявил глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров накануне переговоров с Россией в Стамбуле.

«Мы готовы к полному и безоговорочному прекращению огня, как мы ранее заявляли во время встреч в Джидде и Эр-Рияде с нашими американскими партнерами», — написал Умеров на своей странице Facebook (принадлежит Meta; признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Он подчеркнул, что Украина открыта к диалогу, в том числе на высшем уровне, если Москва подтвердит серьезность своих намерений.

Встреча между российскими и украинскими представителями, которая станет первой за последние три года, запланирована на 16 мая. Делегацию Российской Федерации возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав переговорной группы также включены заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

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Киев готов к установлению мира и прекращению боевых действий, но при соблюдении ряда условий. Об этом заявил глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров накануне переговоров с Россией в Стамбуле. «Мы готовы к полному и безоговорочному прекращению огня, как мы ранее заявляли во время встреч в Джидде и Эр-Рияде с нашими американскими партнерами», — написал Умеров на своей странице Facebook (принадлежит Meta; признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Он подчеркнул, что Украина открыта к диалогу, в том числе на высшем уровне, если Москва подтвердит серьезность своих намерений. Встреча между российскими и украинскими представителями, которая станет первой за последние три года, запланирована на 16 мая. Делегацию Российской Федерации возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав переговорной группы также включены заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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