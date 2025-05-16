Украина выразила готовность к полному прекращению огня

Киев готов к установлению мира и прекращению боевых действий, но при соблюдении ряда условий. Об этом заявил глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров накануне переговоров с Россией в Стамбуле.
«Мы готовы к полному и безоговорочному прекращению огня, как мы ранее заявляли во время встреч в Джидде и Эр-Рияде с нашими американскими партнерами», — написал Умеров на своей странице Facebook (принадлежит Meta; признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Он подчеркнул, что Украина открыта к диалогу, в том числе на высшем уровне, если Москва подтвердит серьезность своих намерений.
Встреча между российскими и украинскими представителями, которая станет первой за последние три года, запланирована на 16 мая. Делегацию Российской Федерации возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав переговорной группы также включены заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
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