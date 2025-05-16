16 мая 2025

Орбан призвал ЕС вслед за США начать переговоры с Путиным

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Правительство Венгрии с самого начала украинского кризиса выступало за его урегулирование мирным путем
Правительство Венгрии с самого начала украинского кризиса выступало за его урегулирование мирным путем Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Главы европейских стран вместе с США должны вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, потому что без этого мира достичь нельзя. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подчеркнувший, что участие европейцев в переговорном процессе — необходимая мера.

«Это иллюзия, что мир будет достигнут лишь в результате российско-украинских переговоров. Лидеры стран ЕС рано или поздно должны будут вести переговоры с Путиным. Это неизбежно», — написал Виктор Орбан на странице правительства страны в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

Венгерский премьер считает, что Европа уже сейчас должна решить — начать переговоры с Москвой «до или после американцев». Он много раз предупреждал, что ЕС рискует очутиться за бортом всего процесса.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о готовности к переговорам с Путиным после прекращения огня на Украине, подчеркивая необходимость координации своих действий с Киевом. Кремль настаивал на разговоре без предварительных условий. Премьер-министр Польши Дональд Туск допустил, что вскоре наступят «очень трудные дни» из-за российской позиции на переговорах в Стамбуле, передает RT.

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Главы европейских стран вместе с США должны вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, потому что без этого мира достичь нельзя. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подчеркнувший, что участие европейцев в переговорном процессе — необходимая мера. «Это иллюзия, что мир будет достигнут лишь в результате российско-украинских переговоров. Лидеры стран ЕС рано или поздно должны будут вести переговоры с Путиным. Это неизбежно», — написал Виктор Орбан на странице правительства страны в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской). Венгерский премьер считает, что Европа уже сейчас должна решить — начать переговоры с Москвой «до или после американцев». Он много раз предупреждал, что ЕС рискует очутиться за бортом всего процесса. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о готовности к переговорам с Путиным после прекращения огня на Украине, подчеркивая необходимость координации своих действий с Киевом. Кремль настаивал на разговоре без предварительных условий. Премьер-министр Польши Дональд Туск допустил, что вскоре наступят «очень трудные дни» из-за российской позиции на переговорах в Стамбуле, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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