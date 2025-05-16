16 мая 2025

Суд обратил в доход РФ имущество экс-главы «Газпром энерго» Митюшова

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Суд обратил в доход России арестованное имущество
Суд обратил в доход России арестованное имущество Фото:

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры России о конфискации имущества, приобретенного коррупционным путем, у бывшего гендиректора компании «Газпром энерго» Алексея Митюшова, его родственников, бизнес-партнера и других ответчиков. Об этом 16 мая сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

«Суд... вынес решение по иску заместителя Генерального прокурора России.... Оно подлежит немедленному исполнению в части обращения в доход РФ долей компаний „Севинвест“, „Корпоративный центр“, „Стратегия“ и „Меркури Кэпитал Траст“», — сообщила Лебедева в своем официальном telegram-канале.

Она уточнила, что в доход государства обращены доли в уставном капитале нескольких фирм, инвестиционные паи. А также объекты недвижимости: пять земельных участков, жилой дом, два нежилых сооружения и жилое здание в Москве.

Дополнительно в доход государства передано имущество родственников Митюшова — Александра и Дмитрия Митюшовых. В их числе: земельный участок и дом в Ленинградской области, жилое помещение в Крыму, а также машино-место, нежилое и жилое помещения в Москве. Решение суда подлежит немедленному исполнению в части конфискации указанных активов.

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Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры России о конфискации имущества, приобретенного коррупционным путем, у бывшего гендиректора компании «Газпром энерго» Алексея Митюшова, его родственников, бизнес-партнера и других ответчиков. Об этом 16 мая сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. «Суд... вынес решение по иску заместителя Генерального прокурора России.... Оно подлежит немедленному исполнению в части обращения в доход РФ долей компаний „Севинвест“, „Корпоративный центр“, „Стратегия“ и „Меркури Кэпитал Траст“», — сообщила Лебедева в своем официальном telegram-канале. Она уточнила, что в доход государства обращены доли в уставном капитале нескольких фирм, инвестиционные паи. А также объекты недвижимости: пять земельных участков, жилой дом, два нежилых сооружения и жилое здание в Москве. Дополнительно в доход государства передано имущество родственников Митюшова — Александра и Дмитрия Митюшовых. В их числе: земельный участок и дом в Ленинградской области, жилое помещение в Крыму, а также машино-место, нежилое и жилое помещения в Москве. Решение суда подлежит немедленному исполнению в части конфискации указанных активов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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