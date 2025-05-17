В Стокгольме нашли труп подозреваемого в шпионаже дипломата

В Швеции скончался дипломат, которого ранее полиция безопасности задержала по подозрению в шпионаже и впоследствии отпустила на свободу. Соответствующую информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел страны, воздержавшись от подробных комментариев.
«К сожалению, мы можем подтвердить, что сотрудник дипломатической службы умер. Из уважения к родственникам мы не будем давать дополнительные подробности», — процитировал слова ведомства шведский телеканал SVT.
Как уточнил телеканал, мужчина покончил с собой. Ранее он работал в шведском МИД и в посольствах страны за рубежом. Предполагаемое преступление, в связи с которым он был задержан, произошло в период с 1 по 11 мая. В ходе расследования в доме дипломата был проведен обыск, при этом сам подозреваемый отвергал все обвинения.
Полиция безопасности изучает связь этого инцидента с неожиданным уходом советника по национальной безопасности Тобиаса Тиберга. Он был отправлен в отставку спустя несколько часов после назначения. Причиной стали старые снимки чиновника сексуального характера, опубликованные на сайте знакомств.
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