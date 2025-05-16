16 мая 2025

Мединский связал передачу Крыма Украине в 1954 году с интересами Хрущева

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Мединский увидел связь в политике Хрущева с передачей Крыма
Мединский увидел связь в политике Хрущева с передачей Крыма Фото:

Помощник президента России Владимир Мединский объяснил, почему в 1954 году Крым был передан в состав Украинской ССР. По его словам, эта инициатива была связана с политическими интересами руководства СССР, а именно с желанием Никиты Хрущева заручиться поддержкой украинских партийных руководителей. Об этом Мединский рассказал в ходе лекции в программе «Рассказы из русской истории» на телеканале «Соловьев.Live».

«Хрущев на волоске вообще висит, ему нужен каждый голос, особенно украинских начальников, ему нужны эти голоса в ЦК. Все это объяснялось, что там вода идет с Украины, какие-то исторические связи, единый народно-хозяйственный комплекс — это все галиматья», — сказал Мединский, слова приводит РИА Новости. Также помощник президента добавил, что в подобном исходе был заинтересован не только Хрущев, но и группа лиц и поводом для передачи территории Украине было 300-летие Переяславской рады.

Помимо политических причин, Мединский напомнил, что внутренняя передача территорий между республиками была разрешена в СССР, однако в вопросе Крыма все решения принимались исключительно на уровне центральных властей. Он подчеркнул, что такие значимые изменения происходили по воле высшего руководства страны, а не по инициативе регионов.

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Помощник президента России Владимир Мединский объяснил, почему в 1954 году Крым был передан в состав Украинской ССР. По его словам, эта инициатива была связана с политическими интересами руководства СССР, а именно с желанием Никиты Хрущева заручиться поддержкой украинских партийных руководителей. Об этом Мединский рассказал в ходе лекции в программе «Рассказы из русской истории» на телеканале «Соловьев.Live». «Хрущев на волоске вообще висит, ему нужен каждый голос, особенно украинских начальников, ему нужны эти голоса в ЦК. Все это объяснялось, что там вода идет с Украины, какие-то исторические связи, единый народно-хозяйственный комплекс — это все галиматья», — сказал Мединский, слова приводит РИА Новости. Также помощник президента добавил, что в подобном исходе был заинтересован не только Хрущев, но и группа лиц и поводом для передачи территории Украине было 300-летие Переяславской рады. Помимо политических причин, Мединский напомнил, что внутренняя передача территорий между республиками была разрешена в СССР, однако в вопросе Крыма все решения принимались исключительно на уровне центральных властей. Он подчеркнул, что такие значимые изменения происходили по воле высшего руководства страны, а не по инициативе регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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