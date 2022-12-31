В центре Москвы загорелся ресторан. Видео 01 января 2023 в 12:47 Размер текста - 17 + Возгорание произошло по адресу: Садовая-Самотечная улица, дом 13/14, строение 2, сообщает пресс-служба МЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В центре Москвы загорелся ресторан «Тарас Бульба». Об этом сообщили в МЧС. «Возгорание произошло по адресу: Садовая-Самотечная улица, дом 13/14, строение 2. Происходит обрушение здания. Пока информации о пострадавших в результате ЧП нет», — сообщает NEWS.Ru , ссылаясь на пресс-службу МЧС. Подчеркивается, что здание трехэтажное, деревянное. Также уточняется, что спасатели эвакуируют жителей соседнего дома. Из помещения спасатели вынесли восемь газовых баллонов. В центре Москвы загорелся ресторан «Тарас Бульба». Об этом сообщили в МЧС. «Возгорание произошло по адресу: Садовая-Самотечная улица, дом 13/14, строение 2. Происходит обрушение здания. Пока информации о пострадавших в результате ЧП нет», — сообщает NEWS.Ru, ссылаясь на пресс-службу МЧС. Подчеркивается, что здание трехэтажное, деревянное. Также уточняется, что спасатели эвакуируют жителей соседнего дома. Из помещения спасатели вынесли восемь газовых баллонов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям