В центре Москвы загорелся ресторан «Тарас Бульба». Об этом сообщили в МЧС.
«Возгорание произошло по адресу: Садовая-Самотечная улица, дом 13/14, строение 2. Происходит обрушение здания. Пока информации о пострадавших в результате ЧП нет», — сообщаетNEWS.Ru, ссылаясь на пресс-службу МЧС. Подчеркивается, что здание трехэтажное, деревянное. Также уточняется, что спасатели эвакуируют жителей соседнего дома. Из помещения спасатели вынесли восемь газовых баллонов.
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В центре Москвы загорелся ресторан «Тарас Бульба». Об этом сообщили в МЧС. «Возгорание произошло по адресу: Садовая-Самотечная улица, дом 13/14, строение 2. Происходит обрушение здания. Пока информации о пострадавших в результате ЧП нет», — сообщает NEWS.Ru, ссылаясь на пресс-службу МЧС. Подчеркивается, что здание трехэтажное, деревянное. Также уточняется, что спасатели эвакуируют жителей соседнего дома. Из помещения спасатели вынесли восемь газовых баллонов.