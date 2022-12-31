31 декабря 2022

В центре Москвы загорелся ресторан. Видео

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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Возгорание произошло по адресу: Садовая-Самотечная улица, дом 13/14, строение 2, сообщает пресс-служба МЧС Фото:

В центре Москвы загорелся ресторан «Тарас Бульба». Об этом сообщили в МЧС.

«Возгорание произошло по адресу: Садовая-Самотечная улица, дом 13/14, строение 2. Происходит обрушение здания. Пока информации о пострадавших в результате ЧП нет», — сообщает NEWS.Ru, ссылаясь на пресс-службу МЧС. Подчеркивается, что здание трехэтажное, деревянное. Также уточняется, что спасатели эвакуируют жителей соседнего дома. Из помещения спасатели вынесли восемь газовых баллонов.

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В центре Москвы загорелся ресторан «Тарас Бульба». Об этом сообщили в МЧС. «Возгорание произошло по адресу: Садовая-Самотечная улица, дом 13/14, строение 2. Происходит обрушение здания. Пока информации о пострадавших в результате ЧП нет», — сообщает NEWS.Ru, ссылаясь на пресс-службу МЧС. Подчеркивается, что здание трехэтажное, деревянное. Также уточняется, что спасатели эвакуируют жителей соседнего дома. Из помещения спасатели вынесли восемь газовых баллонов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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