Пермяк отсудил у продавца 250 тысяч рублей за бракованный телефон за 170 тысяч

02 января 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

У телефона была щель у звукового динамика Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Житель Перми купил у частного предпринимателя телефон за 170 тысяч рублей. Товар оказался бракованным, а возвращать деньги за телефон продавец отказался. Тогда покупатель обратился в суд и отсудил более 250 тысяч рублей у предпринимателя, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Суд решил: взыскать с индивидуального предпринимателя Бражникова В.А. в пользу Благиных В.С. денежные средства, оплаченные за смартфон в размере 170 000 рублей, неустойку в размере 5 100 рублей, неустойку, компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей, штраф в размере 89 050 рублей», — говорится в решении. В случае невыполнения требования суда продавец обязан будет выплачивать дополнительно 1% от суммы долга за каждый день просрочки. После покупку пермяк обнаружил на новом телефоне дефект в виде щели у динамика. Он обратился в магазин с требованием вернуть деньги или заменить телефон. Продавец заявил на претензию, что это не гарантийный случай и предложил отнести устройство на диагностику в техцентр. Позже пермяк заметил еще один изъян у телефона — пятно от сварки, после чего предприниматель вовсе перестал отвечать истцу.

Житель Перми купил у частного предпринимателя телефон за 170 тысяч рублей. Товар оказался бракованным, а возвращать деньги за телефон продавец отказался. Тогда покупатель обратился в суд и отсудил более 250 тысяч рублей у предпринимателя, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Суд решил: взыскать с индивидуального предпринимателя Бражникова В.А. в пользу Благиных В.С. денежные средства, оплаченные за смартфон в размере 170 000 рублей, неустойку в размере 5 100 рублей, неустойку, компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей, штраф в размере 89 050 рублей», — говорится в решении. В случае невыполнения требования суда продавец обязан будет выплачивать дополнительно 1% от суммы долга за каждый день просрочки. После покупку пермяк обнаружил на новом телефоне дефект в виде щели у динамика. Он обратился в магазин с требованием вернуть деньги или заменить телефон. Продавец заявил на претензию, что это не гарантийный случай и предложил отнести устройство на диагностику в техцентр. Позже пермяк заметил еще один изъян у телефона — пятно от сварки, после чего предприниматель вовсе перестал отвечать истцу.