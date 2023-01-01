Пермяк отсудил у продавца 250 тысяч рублей за бракованный телефон за 170 тысяч

Житель Перми купил у частного предпринимателя телефон за 170 тысяч рублей. Товар оказался бракованным, а возвращать деньги за телефон продавец отказался. Тогда покупатель обратился в суд и отсудил более 250 тысяч рублей у предпринимателя, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда.
«Суд решил: взыскать с индивидуального предпринимателя Бражникова В.А. в пользу Благиных В.С. денежные средства, оплаченные за смартфон в размере 170 000 рублей, неустойку в размере 5 100 рублей, неустойку, компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей, штраф в размере 89 050 рублей», — говорится в решении. В случае невыполнения требования суда продавец обязан будет выплачивать дополнительно 1% от суммы долга за каждый день просрочки.
После покупку пермяк обнаружил на новом телефоне дефект в виде щели у динамика. Он обратился в магазин с требованием вернуть деньги или заменить телефон. Продавец заявил на претензию, что это не гарантийный случай и предложил отнести устройство на диагностику в техцентр. Позже пермяк заметил еще один изъян у телефона — пятно от сварки, после чего предприниматель вовсе перестал отвечать истцу.
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