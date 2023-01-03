В Кургане в Свято-Троицком храме появились два рождественских вертепа. Информация об этом опубликована 4 января на официальном сайте курганской епархии.
«В Троицком соборе накануне Рождества появились два вертепа, являющиеся ярким символом праздника. Маленький вертеп, изображающий сцену Рождества Христова, оформили в соборе, второй — побольше — возле входа в храм», — говорится в сообщении епархии.
В украшении храма участвовали прихожане и волонтеры. «Помочь приблизить и прочувствовать особый рождественский настрой нам помогли наши добрые помощники. Все они искренне любят наш храм. Отрадно, что за такой малый срок приход сплотил столько хороших людей», — рассказал иерей Михаил Шушарин.
Свято-Троицкий храм находится на берегу реки Тобол возле курганской филармонии. В августе 2017 года патриарх Кирилл освятил основание этого храма. Ранее URA.RU писало, что в начале декабря на соборе начали устанавливать колокола. Их изготовили в Москве.
Рядом с курганским храмом установили рождественские украшения
Фото из группы курганской епархии в соцсети «ВКонтакте»
Один вертеп появился в самом храме
Фото из группы курганской епархии в соцсети «ВКонтакте»
Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».
В Кургане в Свято-Троицком храме появились два рождественских вертепа. Информация об этом опубликована 4 января на официальном сайте курганской епархии. «В Троицком соборе накануне Рождества появились два вертепа, являющиеся ярким символом праздника. Маленький вертеп, изображающий сцену Рождества Христова, оформили в соборе, второй — побольше — возле входа в храм», — говорится в сообщении епархии. В украшении храма участвовали прихожане и волонтеры. «Помочь приблизить и прочувствовать особый рождественский настрой нам помогли наши добрые помощники. Все они искренне любят наш храм. Отрадно, что за такой малый срок приход сплотил столько хороших людей», — рассказал иерей Михаил Шушарин. Свято-Троицкий храм находится на берегу реки Тобол возле курганской филармонии. В августе 2017 года патриарх Кирилл освятил основание этого храма. Ранее URA.RU писало, что в начале декабря на соборе начали устанавливать колокола. Их изготовили в Москве.