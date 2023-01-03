К Рождеству в курганском храме установили вертепы. Фото

04 января 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Свято-Троицкий собор в Кургане украсили к Рождеству (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в Свято-Троицком храме появились два рождественских вертепа. Информация об этом опубликована 4 января на официальном сайте курганской епархии. «В Троицком соборе накануне Рождества появились два вертепа, являющиеся ярким символом праздника. Маленький вертеп, изображающий сцену Рождества Христова, оформили в соборе, второй — побольше — возле входа в храм», — говорится в сообщении епархии. В украшении храма участвовали прихожане и волонтеры. «Помочь приблизить и прочувствовать особый рождественский настрой нам помогли наши добрые помощники. Все они искренне любят наш храм. Отрадно, что за такой малый срок приход сплотил столько хороших людей», — рассказал иерей Михаил Шушарин. Свято-Троицкий храм находится на берегу реки Тобол возле курганской филармонии. В августе 2017 года патриарх Кирилл освятил основание этого храма. Ранее URA.RU писало, что в начале декабря на соборе начали устанавливать колокола. Их изготовили в Москве. Рядом с курганским храмом установили рождественские украшения Фото из группы курганской епархии в соцсети «ВКонтакте» Один вертеп появился в самом храме Фото из группы курганской епархии в соцсети «ВКонтакте»

В Кургане в Свято-Троицком храме появились два рождественских вертепа. Информация об этом опубликована 4 января на официальном сайте курганской епархии. «В Троицком соборе накануне Рождества появились два вертепа, являющиеся ярким символом праздника. Маленький вертеп, изображающий сцену Рождества Христова, оформили в соборе, второй — побольше — возле входа в храм», — говорится в сообщении епархии. В украшении храма участвовали прихожане и волонтеры. «Помочь приблизить и прочувствовать особый рождественский настрой нам помогли наши добрые помощники. Все они искренне любят наш храм. Отрадно, что за такой малый срок приход сплотил столько хороших людей», — рассказал иерей Михаил Шушарин. Свято-Троицкий храм находится на берегу реки Тобол возле курганской филармонии. В августе 2017 года патриарх Кирилл освятил основание этого храма. Ранее URA.RU писало, что в начале декабря на соборе начали устанавливать колокола. Их изготовили в Москве.