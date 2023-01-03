03 января 2023
02 января 2023

К Рождеству в курганском храме установили вертепы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мечеть и строительная площадка на улицах Климова и Сибирская. Курган, снег, свято троицкий собор, свято-троицкий храм, зима, набережная тобола, улица климова, троицкий храм, троицкая церковь
Свято-Троицкий собор в Кургане украсили к Рождеству (архивное фото) Фото:

В Кургане в Свято-Троицком храме появились два рождественских вертепа. Информация об этом опубликована 4 января на официальном сайте курганской епархии.

«В Троицком соборе накануне Рождества появились два вертепа, являющиеся ярким символом праздника. Маленький вертеп, изображающий сцену Рождества Христова, оформили в соборе, второй — побольше — возле входа в храм», — говорится в сообщении епархии.

В украшении храма участвовали прихожане и волонтеры. «Помочь приблизить и прочувствовать особый рождественский настрой нам помогли наши добрые помощники. Все они искренне любят наш храм. Отрадно, что за такой малый срок приход сплотил столько хороших людей», — рассказал иерей Михаил Шушарин.

Свято-Троицкий храм находится на берегу реки Тобол возле курганской филармонии. В августе 2017 года патриарх Кирилл освятил основание этого храма. Ранее URA.RU писало, что в начале декабря на соборе начали устанавливать колокола. Их изготовили в Москве.

Рядом с курганским храмом установили рождественские украшения
Один вертеп появился в самом храме

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В Кургане в Свято-Троицком храме появились два рождественских вертепа. Информация об этом опубликована 4 января на официальном сайте курганской епархии. «В Троицком соборе накануне Рождества появились два вертепа, являющиеся ярким символом праздника. Маленький вертеп, изображающий сцену Рождества Христова, оформили в соборе, второй — побольше — возле входа в храм», — говорится в сообщении епархии. В украшении храма участвовали прихожане и волонтеры. «Помочь приблизить и прочувствовать особый рождественский настрой нам помогли наши добрые помощники. Все они искренне любят наш храм. Отрадно, что за такой малый срок приход сплотил столько хороших людей», — рассказал иерей Михаил Шушарин. Свято-Троицкий храм находится на берегу реки Тобол возле курганской филармонии. В августе 2017 года патриарх Кирилл освятил основание этого храма. Ранее URA.RU писало, что в начале декабря на соборе начали устанавливать колокола. Их изготовили в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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