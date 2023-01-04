В Кургане в 2022 году не смогли продать двухэтажные квартиры и коттеджи с банными комплексами (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У курганцев возникли проблемы с продажей элитной недвижимости в 2022 году. За прошлый год в Кургане не смогли избавиться от многоуровневых квартир, коттеджей с банным комплексом и помпейской печью. Корреспондент URA.RU ознакомился с объявлениями на популярных сайтах по продаже недвижимости, и выяснил, какие из них актуальны и в новом году.

В поселке Балки Кетовского муниципального округа не могут продать коттедж с банным комплексом и застекленной беседкой с помпейской печью. Загородный дом площадью более 500 квадратных метров имеет два надземных и одни цокольный этаж. В коттедже несколько спален, просторная столовая, зал с электрокамином. Также есть возможность оборудовать бильярдный зал и кинотеатр. Коттедж с дизайнерским ремонтом недалеко от Кургана оценивается в 22 миллиона рублей.

Чтобы побыстрее избавиться от недвижимости владелец снизил стоимость коттеджа на 2,5 млн рублей Скрин: сайт Avito

Не смогли избавиться в 2022 году и от коттеджа в микрорайоне Черемухово. Двухэтажный дом стоимостью 19 миллионов рублей расположен на участке 30 соток. На территории есть банный комплекс, гостевой домик, летний бассейн и помещение с профессиональным оборудованием для изготовления изделий из дерева. По словам владельца, созданием коттеджа занимался известный проектировщик из Екатеринбурга.

В пригороде Кургана не могут продать коттедж с банным комплексом за 19 млн рублей Скрин: сайт Cian

Осталась в продаже и в 2023 году трехуровневая квартира-таунхаус с мансардой в пригороде Кургана. Дом находится в поселке Лесной рядом с лесом. Стоимость элитной недвижимости площадью 94 квадратных метра составляет 8,6 млн рублей. На территории жилого комплекса оборудована вело-парковка, зоны для прогулки, детский игровой городок, спортплощадки и зона барбекю.

Трехэтажная квартира находится в жилом комплексе рядом с лесом Скрин: сайт Avito

Еще одна элитная четырехкомнатная квартира, но уже из двух этажей продается в центре Кургана почти за 11 млн рублей. На первом этаже располагается гостиная с камином, кухня-столовая. На втором — спальня, детская комната, кабинет и санузел с джакузи. Согласно объявлению, на кухне, прихожей и санузлах полы с подогревом. Площадь двухуровневой квартиры составляет более 182 квадратных метра.

В гостиной двухэтажной квартиры есть действующий камин Скрин: сайт Avito

Также застопорилась продажа 6-ти комнатной квартиры по улице Красина в Кургане. Владелец объявления отметил, что она сделана из двух 3-х комнатных квартир и «однушки». Элитное жилье имеет пять балконов, сауну и три санузла. Квартиру общей площадью почти 200 квадратных метров пытаются продать более чем за 8 миллионов рублей. Ради того, чтобы избавиться от крупногабаритной недвижимости, ее готовы обменять на несколько квартир или на квартиру с доплатой.

В 6-ти комнатной квартире есть сауна и пять балконов Скрин: сайт Avito