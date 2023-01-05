05 января 2023
04 января 2023

В пермском городе за 10 млн продается старейшая радиостанция

Старейшую радиостанцию «Дикси» в Чайковском продают за 10 миллионов
© Служба новостей «URA.RU»
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В стоимость радиостанции входит лицензия на круглосуточное вещание Фото:

В городе Чайковский (Пермский край) выставлена на продажу старейшая местная радиостанция «Дикси» с оборудованием и лицензией на вещание. Цена бизнеса — 10 миллионов рублей. Информация об этом размещена в популярном сервисе бесплатных объявлений.

«Легендарная радиостанция „Дикси“ города Чайковский — 17 лет в эфире. Самая мощная в городе — 500 Вт, вертикальная поляризация, собственная мачта на 45 метров, расположена на земельном участке в шесть соток, скважина, линия электропередачи 15 КВт, автономное питание, генератор, связь, интернет, забор вокруг участка, контейнер для оборудования, с отоплением и системой охлаждения», — говорится в объявлении.

В стоимость бизнеса также входят автоматизированные системы вещания с удаленным доступом, музыкальная база, контракты по контенту, рекламные контракты. Имеется возможность строительства студийного комплекса на территории земельного участка. По данным официальной группы в соцсети «ВКонтакте», «Дикси» является региональной радиостанцией с круглосуточным вещанием. Эфир состоит из новинок музыкальной индустрии и выпусков новостей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается информационный портал «Город342». Стоимость СМИ — 2,2 млн рублей.

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В городе Чайковский (Пермский край) выставлена на продажу старейшая местная радиостанция «Дикси» с оборудованием и лицензией на вещание. Цена бизнеса — 10 миллионов рублей. Информация об этом размещена в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Легендарная радиостанция „Дикси“ города Чайковский — 17 лет в эфире. Самая мощная в городе — 500 Вт, вертикальная поляризация, собственная мачта на 45 метров, расположена на земельном участке в шесть соток, скважина, линия электропередачи 15 КВт, автономное питание, генератор, связь, интернет, забор вокруг участка, контейнер для оборудования, с отоплением и системой охлаждения», — говорится в объявлении. В стоимость бизнеса также входят автоматизированные системы вещания с удаленным доступом, музыкальная база, контракты по контенту, рекламные контракты. Имеется возможность строительства студийного комплекса на территории земельного участка. По данным официальной группы в соцсети «ВКонтакте», «Дикси» является региональной радиостанцией с круглосуточным вещанием. Эфир состоит из новинок музыкальной индустрии и выпусков новостей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается информационный портал «Город342». Стоимость СМИ — 2,2 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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