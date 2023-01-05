В пермском городе за 10 млн продается старейшая радиостанция

В городе Чайковский (Пермский край) выставлена на продажу старейшая местная радиостанция «Дикси» с оборудованием и лицензией на вещание. Цена бизнеса — 10 миллионов рублей. Информация об этом размещена в популярном сервисе бесплатных объявлений.
«Легендарная радиостанция „Дикси“ города Чайковский — 17 лет в эфире. Самая мощная в городе — 500 Вт, вертикальная поляризация, собственная мачта на 45 метров, расположена на земельном участке в шесть соток, скважина, линия электропередачи 15 КВт, автономное питание, генератор, связь, интернет, забор вокруг участка, контейнер для оборудования, с отоплением и системой охлаждения», — говорится в объявлении.
В стоимость бизнеса также входят автоматизированные системы вещания с удаленным доступом, музыкальная база, контракты по контенту, рекламные контракты. Имеется возможность строительства студийного комплекса на территории земельного участка. По данным официальной группы в соцсети «ВКонтакте», «Дикси» является региональной радиостанцией с круглосуточным вещанием. Эфир состоит из новинок музыкальной индустрии и выпусков новостей.
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