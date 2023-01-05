05 января 2023
04 января 2023

Челябинские дорожники перешли на усиленный режим

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный буран и непогода. Челябинск, уборка снега, трактор, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, мороз
Стоит задача обеспечить работу городского транспорта, заявили в челябинской администрации Фото:

В Челябинске из-за ухудшения погодных условий все подрядчики переходят на усиленный режим для обеспечения бесперебойной работы транспорта на дорогах. Об этом URA.RU сообщили 6 января в пресс-службе мэрии.

«По данным Гидрометцентра, завтра, 7 января, в Челябинске ожидается резкое понижение температуры воздуха, усиление ветра, метели, снежные заносы. Все подрядчики переходят на усиленный режим для обеспечения бесперебойной работы транспорта», — заявили в пресс-службе мэрии.

В настоящее время на улицах города обеспечен полный спектр снегоуборочных работ, усилен вывоз снега на полигон.

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В Челябинске из-за ухудшения погодных условий все подрядчики переходят на усиленный режим для обеспечения бесперебойной работы транспорта на дорогах. Об этом URA.RU сообщили 6 января в пресс-службе мэрии. «По данным Гидрометцентра, завтра, 7 января, в Челябинске ожидается резкое понижение температуры воздуха, усиление ветра, метели, снежные заносы. Все подрядчики переходят на усиленный режим для обеспечения бесперебойной работы транспорта», — заявили в пресс-службе мэрии. В настоящее время на улицах города обеспечен полный спектр снегоуборочных работ, усилен вывоз снега на полигон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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