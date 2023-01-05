Челябинские дорожники перешли на усиленный режим

Стоит задача обеспечить работу городского транспорта, заявили в челябинской администрации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске из-за ухудшения погодных условий все подрядчики переходят на усиленный режим для обеспечения бесперебойной работы транспорта на дорогах. Об этом URA.RU сообщили 6 января в пресс-службе мэрии.

«По данным Гидрометцентра, завтра, 7 января, в Челябинске ожидается резкое понижение температуры воздуха, усиление ветра, метели, снежные заносы. Все подрядчики переходят на усиленный режим для обеспечения бесперебойной работы транспорта», — заявили в пресс-службе мэрии.

В настоящее время на улицах города обеспечен полный спектр снегоуборочных работ, усилен вывоз снега на полигон.