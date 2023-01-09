Меладзе грозит проверка из-за нацистского лозунга в поддержку Украины

09 января 2023 в 22:32 Размер текста - 17 +

За слова поддержки Украине артисту грозит проверка Фото: Дарья Попова © URA.RU Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить высказывание артиста Валерия Меладзе, на одном из своих выступлений сказавшего украинский лозунг «Героям Слава». Об этом Луговой сообщил в своем telegram-канале. «Я обратился к Генеральному прокурору с просьбой проверить и дать правомерную оценку действиям и высказываниям Валерия Меладзе», — написал Луговой в своем telegram-канале . По мнению депутата Госдумы, реакция государства на подобные слова знаменитостей задает общий курс на укрепление гражданской идентичности России. К посту Луговой прикрепил копию своего обращения к Краснову. Ранее в российских СМИ появилось видео, на котором Меладзе выступил с украинским лозунгом, сообщает телеканал 360. В ответ на слова зрителя: «Слава Украине» певец ответил: «Героям слава». За подобные действия в Госдуме уже предложили признать артиста иноагентом и лишить его всех наград.

Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить высказывание артиста Валерия Меладзе, на одном из своих выступлений сказавшего украинский лозунг «Героям Слава». Об этом Луговой сообщил в своем telegram-канале. «Я обратился к Генеральному прокурору с просьбой проверить и дать правомерную оценку действиям и высказываниям Валерия Меладзе», — написал Луговой в своем telegram-канале. По мнению депутата Госдумы, реакция государства на подобные слова знаменитостей задает общий курс на укрепление гражданской идентичности России. К посту Луговой прикрепил копию своего обращения к Краснову. Ранее в российских СМИ появилось видео, на котором Меладзе выступил с украинским лозунгом, сообщает телеканал 360. В ответ на слова зрителя: «Слава Украине» певец ответил: «Героям слава». За подобные действия в Госдуме уже предложили признать артиста иноагентом и лишить его всех наград.