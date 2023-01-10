В Турции намекнули на готовность Зеленского развязать новую войну со своим народом

DikGAZETE: Зеленский готовит войну с украинскими олигархами

10 января 2023 в 09:30 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не может предложить Западу ничего, кроме собственности олигархов Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский в 2023 году может начать войну с украинскими олигархами из-за начала в стране крупного политического кризиса. Об этом написали в DikGAZETE. Обозреватель газеты Эрхан Алтыпармак считает, что заявление советника офиса Зеленского Алексея Арестовича о необходимости установления монархии было сделано не с проста. По его мнению, в 2023 году может начаться война украинского лидера с олигархами. «Зеленский, задолжавший западным странам миллиарды долларов и думающий о том, как он будет расплачиваться за получаемое оружие, судя по всему, найдет выход в крупных шахтах и объектах, принадлежащих олигархам», — написано в статье . Он отметил, что кроме собственности украинской элиты, Киеву больше нечего предложить западным спонсорам. Ранее Арестович выступил за установление монархии на Украине, сообщает RT. Он сравнил происходящее в стране с фэнтези «Властелином колец».

Президент Украины Владимир Зеленский в 2023 году может начать войну с украинскими олигархами из-за начала в стране крупного политического кризиса. Об этом написали в DikGAZETE. Обозреватель газеты Эрхан Алтыпармак считает, что заявление советника офиса Зеленского Алексея Арестовича о необходимости установления монархии было сделано не с проста. По его мнению, в 2023 году может начаться война украинского лидера с олигархами. «Зеленский, задолжавший западным странам миллиарды долларов и думающий о том, как он будет расплачиваться за получаемое оружие, судя по всему, найдет выход в крупных шахтах и объектах, принадлежащих олигархам», — написано в статье. Он отметил, что кроме собственности украинской элиты, Киеву больше нечего предложить западным спонсорам. Ранее Арестович выступил за установление монархии на Украине, сообщает RT. Он сравнил происходящее в стране с фэнтези «Властелином колец».