В Минэкономразвития раскрыли, чем занимается бывшая курганская чиновница

Бывшая сотрудница курганского правительства Золотухина в Минэкономразвития отвечает за соцсферу

На новом месте работы в федеральном министерстве Анастасия Золотухина занимается социальными вопросами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший начальник главного управления социальной защиты населения Курганской области Анастасия Золотухина занимает должность заместителя директора департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Министерства экономического развития России. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе федерального ведомства в ответ на редакционный запрос.

«Анастасия Золотухина работает в должности заместителя директора департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития России», — говорится в ответе ведомства. На официальном сайте министерства указано, что департамент курирует сферы здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, труда и занятости населения, демографии, социального обеспечения, жилья, обязательного медицинского, социального и пенсионного страхования.

Еще структура занимается вопросами взаимодействия с социальными партнерами, развития системы соцобслуживания, защиты прав семьи и детства и многими другими. Разрабатывает и реализовывает по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане обсуждали новое место работы бывшего начальника главного управления соцзащиты населения региона. В курганском правительстве Золотухина проработала с февраля 2020 года по март 2022 года. Сначала она занимала должность замначальника управления соцзащиты, а позже возглавила ведомство. До этого чиновница была начальником филиала центра социальных выплат в Нижневартовске (ХМАО).