В ЯНАО ищут директоров супермаркетов на зарплату до 200 тысяч рублей

Директорам супермаркетов в ЯНАО предлагают зарплату до 200 тысяч руб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО требуются директора в супермаркеты «Светофор», «Монетка», «Пятерочка» и «Магнит». Как сообщается в вакансиях, размещенных на сайте hh.ru, соискателям обещают зарплату от 65 до 200 тысяч рублей.

«Требуется: директор магазина „Пятерочка“ в Салехарде, зарплата от 90 до 200 тысяч рублей (до вычета налогов). Директор магазина „Светофор“ в Новом Уренгое, зарплата от 65 до 120 тысяч рублей на руки», — сообщается в вакансиях.

Директору магазина «Монетка» в Ноябрьске готовы платить от 80 до 140 тысяч рублей на руки, при этом обещают компенсировать проживание при переезде в ЯНАО и продвижение по карьерной лестнице. Директору в новом магазине «Магнит» в Надыме обещают зарплату от 78 до 109 тысяч рублей до вычета налогов, при этом корпоративные скидки и возможность карьерного роста по истечении 6 месяцев. С подробной информацией о вакансиях можно ознакомиться на официальном сайте.

Ранее URA.RU рассказывало, что мастеру маникюра в Новом Уренгое предлагают зарплату до 120 тысяч рублей. При этом учителю младших классов в школе предлагают зарплату в 62 тысячи рублей.