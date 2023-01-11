Мэр из ХМАО рассказал о продолжении поддержки участников СВО. Фото

12 января 2023 в 00:54 Размер текста - 17 +

Филатов сообщил в посылках поедут письма со словами поддержки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов рассказал, что волонтеры и добровольцы шьют маскировочные халаты и изготавливают окопные свечи для отправки в зону СВО. Соответствующий пост мэр разместил на своей странице в telegram-канале. «Тысячи сургутян вовлечены в волонтерскую деятельность, добровольческие объединения. Среди них и десятки активистов общественно — патриотического движения „ZOV“. Сейчас женщины занимаются изготовлением окопных свечей, шьют маскировочные халаты», — говорится в сообщении. Уточняется, что вещи, изготовленные ранее уже упакованы в коробки. Вместе с вещами в каждой посылке на фронт отправляются письма со словами поддержки. Филатов отметил, что помощь оказывают не только волонтеры, но и предприниматели, активисты из различных политических партий и просто неравнодушные земляки. Ранее URA.RU сообщало, что из Сургута (ХМАО) был отправлен новогодний груз с гуманитарной помощью для участников специальной военной операции и жителей ЛНР и ДНР. Вместе с посылками в зону СВО передано три автомобиля «Нива». На фронт изготавливаются окопные свечи tekegram-канал Андрея Филатова Волонтеры шьют маскировочные халаты tekegram-канал Андрея Филатова

Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов рассказал, что волонтеры и добровольцы шьют маскировочные халаты и изготавливают окопные свечи для отправки в зону СВО. Соответствующий пост мэр разместил на своей странице в telegram-канале. «Тысячи сургутян вовлечены в волонтерскую деятельность, добровольческие объединения. Среди них и десятки активистов общественно — патриотического движения „ZOV“. Сейчас женщины занимаются изготовлением окопных свечей, шьют маскировочные халаты», — говорится в сообщении. Уточняется, что вещи, изготовленные ранее уже упакованы в коробки. Вместе с вещами в каждой посылке на фронт отправляются письма со словами поддержки. Филатов отметил, что помощь оказывают не только волонтеры, но и предприниматели, активисты из различных политических партий и просто неравнодушные земляки. Ранее URA.RU сообщало, что из Сургута (ХМАО) был отправлен новогодний груз с гуманитарной помощью для участников специальной военной операции и жителей ЛНР и ДНР. Вместе с посылками в зону СВО передано три автомобиля «Нива».