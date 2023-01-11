Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов рассказал, что волонтеры и добровольцы шьют маскировочные халаты и изготавливают окопные свечи для отправки в зону СВО. Соответствующий пост мэр разместил на своей странице в telegram-канале.
«Тысячи сургутян вовлечены в волонтерскую деятельность, добровольческие объединения. Среди них и десятки активистов общественно — патриотического движения „ZOV“. Сейчас женщины занимаются изготовлением окопных свечей, шьют маскировочные халаты», — говорится в сообщении.
Уточняется, что вещи, изготовленные ранее уже упакованы в коробки. Вместе с вещами в каждой посылке на фронт отправляются письма со словами поддержки. Филатов отметил, что помощь оказывают не только волонтеры, но и предприниматели, активисты из различных политических партий и просто неравнодушные земляки.
Ранее URA.RU сообщало, что из Сургута (ХМАО) был отправлен новогодний груз с гуманитарной помощью для участников специальной военной операции и жителей ЛНР и ДНР. Вместе с посылками в зону СВО передано три автомобиля «Нива».
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