11 января 2023

Мэр из ХМАО рассказал о продолжении поддержки участников СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Филатовым. Сургут, филатов андрей
Филатов сообщил в посылках поедут письма со словами поддержки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов рассказал, что волонтеры и добровольцы шьют маскировочные халаты и изготавливают окопные свечи для отправки в зону СВО. Соответствующий пост мэр разместил на своей странице в telegram-канале.

«Тысячи сургутян вовлечены в волонтерскую деятельность, добровольческие объединения. Среди них и десятки активистов общественно — патриотического движения „ZOV“. Сейчас женщины занимаются изготовлением окопных свечей, шьют маскировочные халаты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вещи, изготовленные ранее уже упакованы в коробки. Вместе с вещами в каждой посылке на фронт отправляются письма со словами поддержки. Филатов отметил, что помощь оказывают не только волонтеры, но и предприниматели, активисты из различных политических партий и просто неравнодушные земляки.

Ранее URA.RU сообщало, что из Сургута (ХМАО) был отправлен новогодний груз с гуманитарной помощью для участников специальной военной операции и жителей ЛНР и ДНР. Вместе с посылками в зону СВО передано три автомобиля «Нива».

На фронт изготавливаются окопные свечи
Волонтеры шьют маскировочные халаты

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Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов рассказал, что волонтеры и добровольцы шьют маскировочные халаты и изготавливают окопные свечи для отправки в зону СВО. Соответствующий пост мэр разместил на своей странице в telegram-канале. «Тысячи сургутян вовлечены в волонтерскую деятельность, добровольческие объединения. Среди них и десятки активистов общественно — патриотического движения „ZOV“. Сейчас женщины занимаются изготовлением окопных свечей, шьют маскировочные халаты», — говорится в сообщении. Уточняется, что вещи, изготовленные ранее уже упакованы в коробки. Вместе с вещами в каждой посылке на фронт отправляются письма со словами поддержки. Филатов отметил, что помощь оказывают не только волонтеры, но и предприниматели, активисты из различных политических партий и просто неравнодушные земляки. Ранее URA.RU сообщало, что из Сургута (ХМАО) был отправлен новогодний груз с гуманитарной помощью для участников специальной военной операции и жителей ЛНР и ДНР. Вместе с посылками в зону СВО передано три автомобиля «Нива».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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