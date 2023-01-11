Из тобольского ресторана эвакуировали гостей

12 января 2023 в 22:40 Размер текста - 17 +

Гостей ресторана эвакуировали из-за угрозы возникновения пожара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) гостей ресторана «Анастасия» гостиницы AZIMUT эвакуировали из-за возможной угрозы возникновения пожара. Об этом сообщили в группе «Весь Тобольск (события и слухи)» в соцсети «ВКонтакте». «Прибыли пожарные. Был эвакуирован фитнес центр и частично первый этаж. Запах гари ощущается на цокольном и первом этажах», — сообщили очевидцы в группе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, в одном из помещений здания произошло короткое замыкание. Угроза возгорания отсутствует. «В одном из подсобных помещений здания произошло короткое замыкание без горения. Помощь спасателей не потребовалась», — рассказали изданию «Тюменская область сегодня» в региональном отделении МЧС.

В Тобольске (Тюменская область) гостей ресторана «Анастасия» гостиницы AZIMUT эвакуировали из-за возможной угрозы возникновения пожара. Об этом сообщили в группе «Весь Тобольск (события и слухи)» в соцсети «ВКонтакте». «Прибыли пожарные. Был эвакуирован фитнес центр и частично первый этаж. Запах гари ощущается на цокольном и первом этажах», — сообщили очевидцы в группе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, в одном из помещений здания произошло короткое замыкание. Угроза возгорания отсутствует. «В одном из подсобных помещений здания произошло короткое замыкание без горения. Помощь спасателей не потребовалась», — рассказали изданию «Тюменская область сегодня» в региональном отделении МЧС.