11 января 2023

Из тобольского ресторана эвакуировали гостей

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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, филармония, чс, мчс россии, пожарные
Гостей ресторана эвакуировали из-за угрозы возникновения пожара Фото:

В Тобольске (Тюменская область) гостей ресторана «Анастасия» гостиницы AZIMUT эвакуировали из-за возможной угрозы возникновения пожара. Об этом сообщили в группе «Весь Тобольск (события и слухи)» в соцсети «ВКонтакте».

«Прибыли пожарные. Был эвакуирован фитнес центр и частично первый этаж. Запах гари ощущается на цокольном и первом этажах», — сообщили очевидцы в группе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, в одном из помещений здания произошло короткое замыкание. Угроза возгорания отсутствует. «В одном из подсобных помещений здания произошло короткое замыкание без горения. Помощь спасателей не потребовалась», — рассказали изданию «Тюменская область сегодня» в региональном отделении МЧС.

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В Тобольске (Тюменская область) гостей ресторана «Анастасия» гостиницы AZIMUT эвакуировали из-за возможной угрозы возникновения пожара. Об этом сообщили в группе «Весь Тобольск (события и слухи)» в соцсети «ВКонтакте». «Прибыли пожарные. Был эвакуирован фитнес центр и частично первый этаж. Запах гари ощущается на цокольном и первом этажах», — сообщили очевидцы в группе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, в одном из помещений здания произошло короткое замыкание. Угроза возгорания отсутствует. «В одном из подсобных помещений здания произошло короткое замыкание без горения. Помощь спасателей не потребовалась», — рассказали изданию «Тюменская область сегодня» в региональном отделении МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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