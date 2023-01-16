После вмешательства Генпрокурора РФ сирота-инвалид из Магнитогорска получил квартиру

Заявителю предоставили квартиру площадью 45,6 квадратных метров Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

После вмешательства Генпрокурора РФ Игоря Краснова ребенок-сирота и инвалид из Магнитогорска (Челябинская область) получил квартиру. Об этом 16 января сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ.

«Ребенок-сирота из Магнитогорска, являющийся инвалидом с детства, еще в 2019 году включен в список лиц на получение жилья. Однако благоустроенная квартира ему не была выделена», — заявили в пресс-службе ведомства.

Прокурор Правобережного района города направил в суд исковое заявление с требованием о возложении на мэрию обязанности предоставить жилье. Главе Магнитогорска Сергею Бердникову прокуратура области внесла представление об устранении нарушений.

Заявителю предоставили квартиру площадью 45,6 квадратных метров. Кроме того, инвалиду выделили соцпомощь и оказали содействие в оформлении пособия на коммунальные услуги.