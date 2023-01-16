После вмешательства Генпрокурора РФ сирота-инвалид из Магнитогорска получил квартиру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
новостройки клипарт. Белкин , ключ от дома, ключи от квартиры, ключи, квартира, ипотека, новостройки, покупка квартиры
Заявителю предоставили квартиру площадью 45,6 квадратных метров Фото:

После вмешательства Генпрокурора РФ Игоря Краснова ребенок-сирота и инвалид из Магнитогорска (Челябинская область) получил квартиру. Об этом 16 января сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ.

«Ребенок-сирота из Магнитогорска, являющийся инвалидом с детства, еще в 2019 году включен в список лиц на получение жилья. Однако благоустроенная квартира ему не была выделена», — заявили в пресс-службе ведомства.

Прокурор Правобережного района города направил в суд исковое заявление с требованием о возложении на мэрию обязанности предоставить жилье. Главе Магнитогорска Сергею Бердникову прокуратура области внесла представление об устранении нарушений.

Заявителю предоставили квартиру площадью 45,6 квадратных метров. Кроме того, инвалиду выделили соцпомощь и оказали содействие в оформлении пособия на коммунальные услуги.

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

После вмешательства Генпрокурора РФ Игоря Краснова ребенок-сирота и инвалид из Магнитогорска (Челябинская область) получил квартиру. Об этом 16 января сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. «Ребенок-сирота из Магнитогорска, являющийся инвалидом с детства, еще в 2019 году включен в список лиц на получение жилья. Однако благоустроенная квартира ему не была выделена», — заявили в пресс-службе ведомства. Прокурор Правобережного района города направил в суд исковое заявление с требованием о возложении на мэрию обязанности предоставить жилье. Главе Магнитогорска Сергею Бердникову прокуратура области внесла представление об устранении нарушений. Заявителю предоставили квартиру площадью 45,6 квадратных метров. Кроме того, инвалиду выделили соцпомощь и оказали содействие в оформлении пособия на коммунальные услуги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...