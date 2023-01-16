В Роспотребнадзоре призывают жителей не заниматься самолечением Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом по всем возрастным группам. Об этом 16 января сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

«За прошедшую неделю зарегистрировано 92,23 случая ОРВИ на 10 тысяч населения. Это выше уровня прошлой недели на 48,2%. Рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам населения», — заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отмечают, что уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями выше эпидемического порога в регионе на 48,8%. Заболеваемость взрослого населения превышает эпидемический порог в 2,3 раза.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе среди школьников выросла на 83%, среди детей до 6 лет — на 49,6%, среди детей 0-2 лет — на 35,2%. В Роспотребнадзоре призывают жителей не заниматься самолечением и своевременно обращаться за помощью к медикам.