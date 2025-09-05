Малыш-богатырь Амирлан появился на свет в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Амирлан стал четвертым ребенком в семье
Амирлан стал четвертым ребенком в семье Фото:

В роддоме города Магнитогорска Челябинской области на свет появился малыш-богатырь с весом четыре килограмма 980 граммов. Амирлан стал четвертым ребенком в семье, сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения. 

«В семье Жаслана и Салтанат Баймухаметовых родился четвертый ребенок, сын-богатырь с весом четыре килограмма 980 граммов. Малыша назвали Амирлан», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Салтанат — настоящая женщина-героиня. Она работает фельдшером здравпункта на комбинате, занимается хозяйством в своем доме в селе Аблязово Агаповского района. Многодетная мама хорошо выносила беременность и родила сына-богатыря в положенный срок.

Хотя в акушерской практике крупные малыши с весом пять килограммов чаще рождаются путем кесарева сечения, сообщила заведующая акушерским стационаром ЦОМиДа Магнитогорска Ольга Максимова. «Это редкий случай и достойный пример того, когда в хорошей семье замечательная мама, которая все успевает: работать и следить за здоровьем», — отметила Максимова.  

В Челябинске ранее женщина выносила и родила мальчика весом 5,5 килограмма. Малыш-гигант родился в многодетной семье, где и раньше вес каждого из новорожденных превышал 4,5 килограмма, сообщили в клинике Южно-Уральского государственного медуниверситета (ЮУГМУ).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В роддоме города Магнитогорска Челябинской области на свет появился малыш-богатырь с весом четыре килограмма 980 граммов. Амирлан стал четвертым ребенком в семье, сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.  «В семье Жаслана и Салтанат Баймухаметовых родился четвертый ребенок, сын-богатырь с весом четыре килограмма 980 граммов. Малыша назвали Амирлан», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Салтанат — настоящая женщина-героиня. Она работает фельдшером здравпункта на комбинате, занимается хозяйством в своем доме в селе Аблязово Агаповского района. Многодетная мама хорошо выносила беременность и родила сына-богатыря в положенный срок. Хотя в акушерской практике крупные малыши с весом пять килограммов чаще рождаются путем кесарева сечения, сообщила заведующая акушерским стационаром ЦОМиДа Магнитогорска Ольга Максимова. «Это редкий случай и достойный пример того, когда в хорошей семье замечательная мама, которая все успевает: работать и следить за здоровьем», — отметила Максимова.   В Челябинске ранее женщина выносила и родила мальчика весом 5,5 килограмма. Малыш-гигант родился в многодетной семье, где и раньше вес каждого из новорожденных превышал 4,5 килограмма, сообщили в клинике Южно-Уральского государственного медуниверситета (ЮУГМУ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...