Малыш-богатырь Амирлан появился на свет в Челябинской области

В роддоме города Магнитогорска Челябинской области на свет появился малыш-богатырь с весом четыре килограмма 980 граммов. Амирлан стал четвертым ребенком в семье, сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В семье Жаслана и Салтанат Баймухаметовых родился четвертый ребенок, сын-богатырь с весом четыре килограмма 980 граммов. Малыша назвали Амирлан», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Салтанат — настоящая женщина-героиня. Она работает фельдшером здравпункта на комбинате, занимается хозяйством в своем доме в селе Аблязово Агаповского района. Многодетная мама хорошо выносила беременность и родила сына-богатыря в положенный срок.
Хотя в акушерской практике крупные малыши с весом пять килограммов чаще рождаются путем кесарева сечения, сообщила заведующая акушерским стационаром ЦОМиДа Магнитогорска Ольга Максимова. «Это редкий случай и достойный пример того, когда в хорошей семье замечательная мама, которая все успевает: работать и следить за здоровьем», — отметила Максимова.
В Челябинске ранее женщина выносила и родила мальчика весом 5,5 килограмма. Малыш-гигант родился в многодетной семье, где и раньше вес каждого из новорожденных превышал 4,5 килограмма, сообщили в клинике Южно-Уральского государственного медуниверситета (ЮУГМУ).
