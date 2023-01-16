В Кургане озвучили предварительную причину пожара в спортивной школе

Возможной причиной возгорания могло стать электрооборудование Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По предварительным данным причиной возгорания в спортивной школе в центре Кургана стало электрооборудование. Об этом сообщают в управлении МЧС России по Курганской области.

«Предварительно установлено, что причиной пожара стало воздействие на сгораемые материалы аварийного пожароопасного режима работы электросети и/или электрооборудования здания», — рассказали в управлении корреспонденту «Область 45». Пострадавших в происшествии нет.

До этого URA.RU писало, что возгорание произошло на втором этаже ДЮСШ №1 по адресу ул. Гоголя, 103 Б. В тушении пожара были задействованы 52 человека личного состава и 17 единиц техники. Площадь пожара составила 100 квадратных метра. На место выезжали глава города Елена Ситникова, глава управления по физической культуре и спорта Сергей Моторин и жена губернатора Ольга Шумкова.