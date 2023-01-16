Екатеринбуржец получил тюремный срок за разбой с макетом оружия

17 января 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцу, скрывавшемуся от правосудия 10 лет, вынесли приговор Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Екатеринбурге суд вынес приговор 40-летнему мужчине, который в 2012 году совершил разбойное нападение с макетом оружия. Его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В 2012 году обвиняемый вместе с двумя подельниками разработали план по разбойному нападению. Мужчина, угрожая макетом оружия, потребовал ключи от квартиры, 150 тысяч рублей и электронную технику. После чего злоумышленники скрылись с места преступления с похищенным», — сказали в прокуратуре региона. Осужденный от органов предварительного расследования скрылся, находился в розыске, за это время сменил фамилию, получил гражданство другого государства. В настоящее время Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил скрывавшемуся виновному наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В 2013 году Ленинский районный суд Екатеринбурга признал двух подельников осужденного виновными. Каждому назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

В Екатеринбурге суд вынес приговор 40-летнему мужчине, который в 2012 году совершил разбойное нападение с макетом оружия. Его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В 2012 году обвиняемый вместе с двумя подельниками разработали план по разбойному нападению. Мужчина, угрожая макетом оружия, потребовал ключи от квартиры, 150 тысяч рублей и электронную технику. После чего злоумышленники скрылись с места преступления с похищенным», — сказали в прокуратуре региона. Осужденный от органов предварительного расследования скрылся, находился в розыске, за это время сменил фамилию, получил гражданство другого государства. В настоящее время Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил скрывавшемуся виновному наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В 2013 году Ленинский районный суд Екатеринбурга признал двух подельников осужденного виновными. Каждому назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.