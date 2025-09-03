03 сентября 2025

В Екатеринбурге для статусных гостей устроили концерт с уникальным органом. Фото, видео

В Екатеринбурге открыли новый корпус музыкальной школы
В Екатеринбурге открыли новый корпус музыкальной школы № 7 имени С. В. Рахманинова. В здании появился электронный орган, на котором сыграли для врио свердловского губернатора Дениса Паслера, его зама Татьяны Савиновой, главы города Алексея Орлова и других. Мероприятие посетил корреспондент URA.RU.

«Гениальный, безусловно, человек [Рахманинов]. Я познакомился с его творчеством через моего друга (пианиста прим. URA.RU) Дениса Мацуева. Очень часто хожу и слушаю концерты. Чем чаще я слышу его выступления, тем шедевральнее они становятся. Здесь в два раза увеличится количество обучающихся ребят это здорово и дань уважения гениальному музыканту», произнес Паслер.

По словам Орлова, новый корпус делался в первую очередь для детей. Его ждали 20 лет. Он назвал школу «жемчужиной» допобразования Екатеринбурга, которая находится за пределами центра на Сортировке.

На открытие пришли министр культуры региона Светлана Учайкина, депутат заксобрания Валентин Лаппо, спикер гордумы Екатеринбурга Анна Гурарий вместе с частью депутатского корпуса. Один из депутатов Александр Колесников (курирует Железнодорожный район) отметил, что электрические органы имеются только в Тольятти и столице Урала. Высокопоставленным гостям на входе спел детский хор, после чего они обошли новый корпус. Его строительство начали в начале 2024 года, стоимость объекта составила 190 миллионов рублей.

