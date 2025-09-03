В Екатеринбурге открыли новый корпус музыкальной школы № 7 имени С. В. Рахманинова. В здании появился электронный орган, на котором сыграли для врио свердловского губернатора Дениса Паслера, его зама Татьяны Савиновой, главы города Алексея Орлова и других. Мероприятие посетил корреспондент URA.RU.
«Гениальный, безусловно, человек [Рахманинов]. Я познакомился с его творчеством через моего друга (пианиста — прим. URA.RU) Дениса Мацуева. Очень часто хожу и слушаю концерты. Чем чаще я слышу его выступления, тем шедевральнее они становятся. Здесь в два раза увеличится количество обучающихся ребят — это здорово и дань уважения гениальному музыканту», — произнес Паслер.
По словам Орлова, новый корпус делался в первую очередь для детей. Его ждали 20 лет. Он назвал школу «жемчужиной» допобразования Екатеринбурга, которая находится за пределами центра — на Сортировке.
На открытие пришли министр культуры региона Светлана Учайкина, депутат заксобрания Валентин Лаппо, спикер гордумы Екатеринбурга Анна Гурарий вместе с частью депутатского корпуса. Один из депутатов Александр Колесников (курирует Железнодорожный район) отметил, что электрические органы имеются только в Тольятти и столице Урала. Высокопоставленным гостям на входе спел детский хор, после чего они обошли новый корпус. Его строительство начали в начале 2024 года, стоимость объекта составила 190 миллионов рублей.
