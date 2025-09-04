Появилось видео жесткого ДТП с шестью авто в самом центре Екатеринбурга

Появились кадры аварии с шестью машинами на улице Малышева в Екатеринбурге
В аварии пострадал водитель BMW
В аварии пострадал водитель BMW Фото:

Появилось видео аварии с шестью машинами, которая привела к затору в Екатеринбурге на улице Малышева. Кадрами делится неофициальный telegram-канал мэрии.

Судя по кадрам, водитель BMW выскочил на автобусную полосу в надежде объехать пробку. В этот момент поворачивавший налево автомобиль ехал в разрыв сплошной и выехал прямо перед немецким кроссовером. От удара автомобили отбросило на другие четыре.

Авария случилась утром 4 сентября. Битые авто перекрыли проезд по Малышева так, что остальным водителям приходилось выезжать через двойную сплошную на встречку. Инспекторы ДПС организовали проверку по факту произошедшего.

