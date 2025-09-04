Житель Екатеринбурга во время сплава утопил пистолет марки «МР-79-9ТМ» и получил за это штраф. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Туристы перевернулись на катамаране 1 мая. Мужчина выбрался из воды, но понял, что потерял пистолет. После этого он обратился в полицию и рассказал об этом.
«Стражи порядка заявление приняли и составили в отношении гражданина протокол об административном правонарушении. Дело в том, что обладатели оружия обязаны соблюдать правила его хранения и ношения», — сообщили в инстанции.
Суд назначил мужчине минимальное наказание — штраф в пять тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.
