Екатеринбуржец утопил пистолет и получил за это наказание

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Турист сплавлялся по водоему и потерял оружие
Турист сплавлялся по водоему и потерял оружие Фото:

Житель Екатеринбурга во время сплава утопил пистолет марки «МР-79-9ТМ» и получил за это штраф. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Туристы перевернулись на катамаране 1 мая. Мужчина выбрался из воды, но понял, что потерял пистолет. После этого он обратился в полицию и рассказал об этом. 

«Стражи порядка заявление приняли и составили в отношении гражданина протокол об административном правонарушении. Дело в том, что обладатели оружия обязаны соблюдать правила его хранения и ношения», — сообщили в инстанции.

Суд назначил мужчине минимальное наказание — штраф в пять тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Екатеринбурга во время сплава утопил пистолет марки «МР-79-9ТМ» и получил за это штраф. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Туристы перевернулись на катамаране 1 мая. Мужчина выбрался из воды, но понял, что потерял пистолет. После этого он обратился в полицию и рассказал об этом.  «Стражи порядка заявление приняли и составили в отношении гражданина протокол об административном правонарушении. Дело в том, что обладатели оружия обязаны соблюдать правила его хранения и ношения», — сообщили в инстанции. Суд назначил мужчине минимальное наказание — штраф в пять тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...