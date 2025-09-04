Критик из Екатеринбурга снял сериал о еде, операторам пришлось нырять за аппаратурой в воду. Фото

Шеф-повара Екатеринбурга снялись в гастрошоу «Можно с Можаевым»
Первый выпуск шоу выйдет 4 сентября
Первый выпуск шоу выйдет 4 сентября Фото:

Известные шеф-повара Екатеринбурга и ресторанный критик Урала Яков Можаев сняли новый сезон гастрономического шоу «Можно! с Можаевым». Но не обошлось без трудностей — на съемках операторам приходилось нырять за аппаратурой в реки, а кулинарам — готовить под ливнем. 

«Наш сериал про любовь и гордость. На мой взгляд, мы делаем это для того, чтобы показать, насколько сильно можно любить родную землю и ею гордиться», — заявил критик Яков Можаев. Зрителей ждет 20 серий, в каждой серии герои исследуют места, готовят на природе блюда из локальных продуктов и дегустируют их. 

По словам режиссера шоу Ивана Пшенина, во время съемок команда постоянно сталкивалась с суровыми вызовами. «Операторы ныряли за аппаратурой в уральские реки, автомобили ломались на непроходимых дорогах... Уже в первой серии вы увидите, как мы готовим традиционные оладьи под одним из самых мощных ливней на моей памяти», — поделился Пшенин.

В проекте снялись победитель шоу «Адская Кухня» Георгий Матвеев, основатель пышечных «П-ШК-» Андрей Бурков, гастроблогер Даниэль Хоменок. А также шеф-повара: Андрей Кайгородов из кофейни Breakfast Unit, Аркадий Кузеванов из ресторана «Ива» и «Русский дом», Юрий Самоделкин из Le Bourg 1905, Александр Зайцев из «Старого Еревана», Никита Мовчанюк из кафе Victor, Ксения Титова из заведения «Карасик» и Дмитрий Командовский. Премьера состоится 4 сентября. 

