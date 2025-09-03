03 сентября 2025

Стрела башенного крана пробила дыру в черепе свердловчанина. Фото

Отломки костей повредили мозг пациента (архивное фото)
Отломки костей повредили мозг пациента (архивное фото) Фото:

В Серове (Свердловская область) на стройке стрела башенного крана пробила голову 57-летнему мужчине — его череп раскололся. В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в больницу, где выяснили, что отломки костей повредили ему мозг, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

«Благодаря объединению службы „03“ и созданию стационарного отделения скорой медпомощи нам удалось наладить „бесшовное“ проведение пациента от поступления вызова до реанимационных мероприятий», — пояснил главврач Серовской горбольницы Иван Болтасев. После этого мужчину экстренно госпитализировали в горбольницу №1 Нижнего Тагила.

Там оперативная бригада нейрохирургов под руководством Дмитрия Неволина успешно удалила отломки костей и гематомы, восстановила целостность твердой мозговой оболочки. Как пояснил и.о. главврача тагильской больницы Константин Нечаев, современные технологии и быстрая реакция медиков позволили спасти жизнь пациенту.

На данный момент мужчина завершил курс реабилитации и выписан из стационара. У него восстанавливается речь и двигательные функции конечностей. Специалисты продолжают наблюдение за пациентом.

