В Свердловской области рухнули цены на овощи для борща

В Свердловской области с 25 августа снизились цены на овощи, входящие в борщевой набор. Сильнее всего подешевел картофель, об этом сообщает Свердловскстат.
Так, к 1 сентября килограмм картофеля стал стоить 40,44 рубля в среднем вместо 49,82 рублей (-18,3% за неделю). Морковь подешевела на 13,6% — до 47,50 рубля в среднем, белокочанную капусту продавали за 29,05 рубля в среднем, тогда как еще неделей ранее она стоила 33,09 рубля.
Лук репчатый можно было купить в среднем за 45,21 рубля (-9,2%), свеклу — за 40,39 рубля в среднем (-8,9%). Подешевели также помидоры — до 136,64 рубля за килограмм в среднем, яблоки — до 162,29 рубля в среднем (-3,9%).
Что касается повышения цены, то в топ наиболее подорожавших вошли огурцы. Их стоимость составила 115,62 рубля в среднем (+6,82%). Рис подорожал на 2,15% — до 163,18 рубля в среднем.
