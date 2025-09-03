03 сентября 2025

Бастрыкин поможет сироте из Екатеринбурга получить жилье

Молодой человек не может получить законное жилье уже семь лет
Молодой человек не может получить законное жилье уже семь лет

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении жилищных прав сироты из Екатеринбурга. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

«К Председателю СК России А.И. Бастрыкину через Информационный центр обратился сирота из города Екатеринбурга. В 2018 году молодой человек принят на учет лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, однако до настоящего времени его права не реализованы», — говорится в публикации telegram-канала пресс-службы ведомства.

В СУ СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

