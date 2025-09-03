Бастрыкин поможет сироте из Екатеринбурга получить жилье

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении жилищных прав сироты из Екатеринбурга. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.
«К Председателю СК России А.И. Бастрыкину через Информационный центр обратился сирота из города Екатеринбурга. В 2018 году молодой человек принят на учет лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, однако до настоящего времени его права не реализованы», — говорится в публикации telegram-канала пресс-службы ведомства.
В СУ СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
