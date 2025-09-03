Уральский завод гражданской авиации сменил гендиректора

Бывшего главу Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Игоря Озара назначили гендиректором Уральского завода гражданской авиации (УзГА, Екатеринбург). Эту информацию URA.RU подтвердил осведомленный источник.
При этом в пресс-службе УзГА отказываются комментировать кадровые перестановки. В системе электронного документооборота СБИС гендиректором по-прежнему числится Леонид Лузгин.
Дальнейшая судьба Лузгина остается неизвестной. Он возглавлял предприятие чуть больше года. На пост гендиректора его поставили после ухода прежнего руководителя Вадима Бадеха в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» (входит в «Ростех»).
Игорь Озар с июля 2020 года был гендиректором РКК «Энергия». До этого он занимал должность советника тогдашнего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, был вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации, а также гендиректором ОАО «ОКБ Сухой».
