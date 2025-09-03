03 сентября 2025

Уральский завод гражданской авиации сменил гендиректора

Гендиректором УзгА назначили Игоря Озара
Игорь Озар (на фото) был советником Дмитрия Рогозина
Игорь Озар (на фото) был советником Дмитрия Рогозина

Бывшего главу Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Игоря Озара назначили гендиректором Уральского завода гражданской авиации (УзГА, Екатеринбург). Эту информацию URA.RU подтвердил осведомленный источник.

При этом в пресс-службе УзГА отказываются комментировать кадровые перестановки. В системе электронного документооборота СБИС гендиректором по-прежнему числится Леонид Лузгин.

Дальнейшая судьба Лузгина остается неизвестной. Он возглавлял предприятие чуть больше года. На пост гендиректора его поставили после ухода прежнего руководителя Вадима Бадеха в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» (входит в «Ростех»).

Игорь Озар с июля 2020 года был гендиректором РКК «Энергия». До этого он занимал должность советника тогдашнего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, был вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации, а также гендиректором ОАО «ОКБ Сухой».

