03 сентября 2025

Огромный склад для товаров из Китая построят в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге откроют таможенно-логистический центр Ozon
© Служба новостей «URA.RU»
На складе будут обрабатывать до 250 тысяч посылок ежедневно
На складе будут обрабатывать до 250 тысяч посылок ежедневно Фото:

В Екатеринбурге в 2026 году построят крупный таможенно-логистический центр Ozon для ускоренной доставки товаров, в том числе из Китая. Соглашение об этом компания подписала со свердловскими властями в рамках Восточного экономического форума, рассказал врио губернатора Денис Паслер.

«Объект займет площадь до 3,5 тысячи квадратных метров. Здесь будет проходить таможенное оформление продукции и ее хранение до получения необходимых таможенных документов», — написал Паслер в своем telegram-канале.

Склад оснастят современным оборудованием, которое позволит обрабатывать до 250 тысяч посылок в день и ускорит доставку товаров. «Открытие такого центра усиливает позиции Свердловской области как „сухого порта“ и способствует развитию торговли во всей стране», — подчеркнул глава региона.

Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
