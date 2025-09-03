В Екатеринбурге в 2026 году построят крупный таможенно-логистический центр Ozon для ускоренной доставки товаров, в том числе из Китая. Соглашение об этом компания подписала со свердловскими властями в рамках Восточного экономического форума, рассказал врио губернатора Денис Паслер.
«Объект займет площадь до 3,5 тысячи квадратных метров. Здесь будет проходить таможенное оформление продукции и ее хранение до получения необходимых таможенных документов», — написал Паслер в своем telegram-канале.
Склад оснастят современным оборудованием, которое позволит обрабатывать до 250 тысяч посылок в день и ускорит доставку товаров. «Открытие такого центра усиливает позиции Свердловской области как „сухого порта“ и способствует развитию торговли во всей стране», — подчеркнул глава региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!