03 сентября 2025

В самом центре Екатеринбурга случилось ДТП с пятью авто — проезд заблокирован. Фото

В Екатеринбурге на улице Малышева столкнулись пять машин
© Служба новостей «URA.RU»
ДТП возле Таганского ряда. Екатеринбург, дтп, авария
В аварии обошлось без пострадавших (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Малышева утром 4 сентября случилось ДТП с пятью машинами. Битые авто полностью перекрыли проезд в сторону бизнес-центра «Высоцкий», рассказал URA.RU читатель.

«На Малышева столкнулись пять машин, без пострадавших. Чтобы проехать место аварии, остальным водителям приходится выезжать через двойную сплошную на встречку. Троллейбусы проехать вообще не могут», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.

