В аварии обошлось без пострадавших (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Малышева утром 4 сентября случилось ДТП с пятью машинами. Битые авто полностью перекрыли проезд в сторону бизнес-центра «Высоцкий», рассказал URA.RU читатель.
«На Малышева столкнулись пять машин, без пострадавших. Чтобы проехать место аварии, остальным водителям приходится выезжать через двойную сплошную на встречку. Троллейбусы проехать вообще не могут», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!