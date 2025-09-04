УзГА снабдит авиационный альянс крупной партией самолетов «Байкал»

УзГА поставит «Аэрохимфлоту» 50 самолетов ЛМС-901 «Байкал»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Использовать самолеты будут четыре предприятия альянса
Использовать самолеты будут четыре предприятия альянса Фото:

Уральский завод гражданской авиации (УзГА, Екатеринбург) поставит 50 самолетов ЛМС-901 «Байкал» авиакомпании авиационного альянса «Аэрохимфлот». Сделку заключили на Восточном экономическом форуме, сообщили в пресс-службе предприятия.

«УзГА выступит разработчиком и производителем самолетов, а Государственная транспортная лизинговая компания (ГЛТК) обеспечит их передачу авиакомпаниям альянса в лизинг по льготным ставкам при государственной поддержке», — пояснили там. Самолеты поставят в период с 2027 по 2031 годы.

Проект по созданию легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» реализуется на УЗГА с 2019 года и должен заменить устаревшие Ан-2. За последние годы он сталкивался с трудностями и увеличением стоимости, а сроки серийного производства неоднократно сдвигались, несмотря на поручение президента РФ Владимира Путина ускорить запуск. Власти региона и Минпромторг регулярно инспектируют завод и заявляют о продолжении работ.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал сроки выпуска самолетов. Они должны быть готовы к запуску в серию в декабре 2026.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уральский завод гражданской авиации (УзГА, Екатеринбург) поставит 50 самолетов ЛМС-901 «Байкал» авиакомпании авиационного альянса «Аэрохимфлот». Сделку заключили на Восточном экономическом форуме, сообщили в пресс-службе предприятия. «УзГА выступит разработчиком и производителем самолетов, а Государственная транспортная лизинговая компания (ГЛТК) обеспечит их передачу авиакомпаниям альянса в лизинг по льготным ставкам при государственной поддержке», — пояснили там. Самолеты поставят в период с 2027 по 2031 годы. Проект по созданию легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» реализуется на УЗГА с 2019 года и должен заменить устаревшие Ан-2. За последние годы он сталкивался с трудностями и увеличением стоимости, а сроки серийного производства неоднократно сдвигались, несмотря на поручение президента РФ Владимира Путина ускорить запуск. Власти региона и Минпромторг регулярно инспектируют завод и заявляют о продолжении работ. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал сроки выпуска самолетов. Они должны быть готовы к запуску в серию в декабре 2026.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...