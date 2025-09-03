Дочь свердловчанки больше месяца находится в реанимации из-за страшного диагноза

Дочь Альбины Куманеевой из Екатеринбурга уже на протяжении полтора месяца находится в реанимации из-за серьезного заболевания. Тяжелую инфекцию двухлетняя девочка подхватила, когда ее мама улетала к родным на Урал, а ребенок остался с папой в Сочи. О борьбе дочери за жизнь свердловчанка рассказывает в соцсетях.
«19 июля, когда я была в Екатеринбурге, Белле стало плохо и ее положили в „инфекционку“ с кишечной инфекцией. Я в тот же день вылетела к ней. В ночь с 19 на 20 июля Белла перестала мочиться и нас экстренно перевели в реанимацию», — рассказывает Альбина на своей странице в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории России).
Почки девочки перестали функционировать. Врачи поставили неутешительный диагноз — гемолитико-уремический синдром, вызванный кишечной палочкой.
«От токсического поражения начал страдать мозг. В ночь с 20 на 21 июля начались судороги. Беллу ввели в медикаментозную кому и перевели на ИВЛ», — вспоминает мама девочки.
Затем ребенка на вертолете перевезли в больницу в Краснодаре. Около двух недель родители не могли увидеть свою дочь — их не пускали в отделение реанимации. Местным врачам удалось остановить инфекционный процесс. Затем на реанимобиле Беллу отправили в Москву.
Почки Беллы, которые «не работали» целый месяц, стали постепенно восстанавливаться. «Но вся эта история дала сильное осложнение на мозг. Белла не вернулась в полное сознание, она находится в сопоре (необычно глубокий сон прим. ред.)», — рассказывает Альбина.
Какой-либо положительной динамики по невралгии, по словам мамы, у девочки пока нет. Врачи предлагают лечить Беллу нейролептиками и транквилизаторами. Родители девочки обращаются к различным специалистам. На сегодняшний день, Белла все еще находится в реанимации.
