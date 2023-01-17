Администрация Екатеринбурга раскрыла, где можно провести крещенские купания

В Екатеринбурге вырубят крещенские купели на озере Шарташ, Малоистоксом пруду и других водоемах

17 января 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

Стали известны места, где можно провести крещенские купания в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Праздничные купели появятся на озере Шарташ, Малоистокском пруду, на Калиновских разрезах и других водоемах и бассейнах. В список попали только те локации, организаторы которых выполнили все требования безопасности и законодательства. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Екатеринбурга. АНО «Свердловский региональный центр здоровья и зимнего плавания „Шарти“, озеро Шарташ, база отдыха „Каменный пляж“ (улица Отдыха, 107), одна купель;

ООО „Колмогор“, озеро Шарташ (улица Отдыха, 25), одна купель;

Хуторское казачье общество „Хутор Калиновский“, озеро Шарташ (улица Отдыха, 1а), три купели;

Пожарная часть ГУ МЧС России по Свердловской области, озеро Шарташ (улица Проезжая, 110), две купели;

АО „УК ‚Академический‘, Храм Святых Божьих строителей (улица Вильгельма де Геннина, 61), одна купель;

Храм Рождества Пресвятой Богородицы, поселок Чусовское Озеро (улица Мира, 26б), одна купель;

ООО ‚Челябэнергострой‘, Новокольцовский тракт, 10-й километр, одна купель;

ГКУСО ‚ЛОК ПСО‘, Малоистокский пруд (улица Трактовая, 15), одна купель;

Приход во имя Святого Великомученика Пантелеймона, поселок Исток, парк Святого семейства и храма Николая Чудотворца (переулок Молочный, 39/1), одна купель;

ООО ‚Рыбалка на Калиновке‘, Калиновский разрез (улица Фрезеровщиков, 200), одна купель;

ИП Фахртдинов Д. М., поселок Елизавет (улица Базальтовая, 8а), одна купель. Организаторы информируют полицию и Государственную инспекцию о местах дислокации купелей (прорубей) и их глубине, а также предоставляют результаты анализа воды в Роспотребнадзор. Это позволяет специалистам ведомств провести необходимые мероприятия по обеспечению мер безопасности.

Праздничные купели появятся на озере Шарташ, Малоистокском пруду, на Калиновских разрезах и других водоемах и бассейнах. В список попали только те локации, организаторы которых выполнили все требования безопасности и законодательства. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Екатеринбурга. Организаторы информируют полицию и Государственную инспекцию о местах дислокации купелей (прорубей) и их глубине, а также предоставляют результаты анализа воды в Роспотребнадзор. Это позволяет специалистам ведомств провести необходимые мероприятия по обеспечению мер безопасности.