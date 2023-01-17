Администрация Екатеринбурга раскрыла, где можно провести крещенские купания

В Екатеринбурге вырубят крещенские купели на озере Шарташ, Малоистоксом пруду и других водоемах
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Освящение купели на Верх-Исетском пруду. Екатеринбург, верх-исетский пруд, крещенские купания, крещение, религия, виз, крещенская купель, православный праздник, православие, православный календарь, окунание в купель
Стали известны места, где можно провести крещенские купания в Екатеринбурге Фото:

Праздничные купели появятся на озере Шарташ, Малоистокском пруду, на Калиновских разрезах и других водоемах и бассейнах. В список попали только те локации, организаторы которых выполнили все требования безопасности и законодательства. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Екатеринбурга.

  • АНО «Свердловский региональный центр здоровья и зимнего плавания „Шарти“, озеро Шарташ, база отдыха „Каменный пляж“ (улица Отдыха, 107), одна купель;
  • ООО „Колмогор“, озеро Шарташ (улица Отдыха, 25), одна купель;
  • Хуторское казачье общество „Хутор Калиновский“, озеро Шарташ (улица Отдыха, 1а), три купели;
  • Пожарная часть ГУ МЧС России по Свердловской области, озеро Шарташ (улица Проезжая, 110), две купели;
  • АО „УК ‚Академический‘, Храм Святых Божьих строителей (улица Вильгельма де Геннина, 61), одна купель;
  • Храм Рождества Пресвятой Богородицы, поселок Чусовское Озеро (улица Мира, 26б), одна купель;
  • ООО ‚Челябэнергострой‘, Новокольцовский тракт, 10-й километр, одна купель;
  • ГКУСО ‚ЛОК ПСО‘, Малоистокский пруд (улица Трактовая, 15), одна купель;
  • Приход во имя Святого Великомученика Пантелеймона, поселок Исток, парк Святого семейства и храма Николая Чудотворца (переулок Молочный, 39/1), одна купель;
  • ООО ‚Рыбалка на Калиновке‘, Калиновский разрез (улица Фрезеровщиков, 200), одна купель;
  • ИП Фахртдинов Д. М., поселок Елизавет (улица Базальтовая, 8а), одна купель.

Организаторы информируют полицию и Государственную инспекцию о местах дислокации купелей (прорубей) и их глубине, а также предоставляют результаты анализа воды в Роспотребнадзор. Это позволяет специалистам ведомств провести необходимые мероприятия по обеспечению мер безопасности.

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Праздничные купели появятся на озере Шарташ, Малоистокском пруду, на Калиновских разрезах и других водоемах и бассейнах. В список попали только те локации, организаторы которых выполнили все требования безопасности и законодательства. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Екатеринбурга. Организаторы информируют полицию и Государственную инспекцию о местах дислокации купелей (прорубей) и их глубине, а также предоставляют результаты анализа воды в Роспотребнадзор. Это позволяет специалистам ведомств провести необходимые мероприятия по обеспечению мер безопасности.
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