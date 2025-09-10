10 сентября 2025

Цены на свеклу, морковь и еще один важный продукт упали в Свердловской области

В Свердловской области за неделю стоимость свеклы снизилась на 12,05%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свекла и морковь к 8 сентября подешевели заметнее всего
Свекла и морковь к 8 сентября подешевели заметнее всего Фото:

В Свердловской области за неделю свекла подешевела на 12,05%, а морковь — на 7,87%, кроме того, снизилась и стоимость картофеля. Данные опубликовал Свердловскстат.

Так, с 1 по 8 сентября изменения цен произошли для свеклы, она стала стоить 35,52 рубля за килограмм в среднем; морковь подешевела до 43,76 рубля в среднем, а картофель — до 37,54 рубля в среднем за килограмм (-7,67%).

Цены снизились также на яблоки — до 158,45 рубля за килограмм в среднем (-2,36%). Рис подешевел до 160,98 рубля в среднем (-1,34%), мясные консервы для детского питания можно было купить в среднем за 1132,88 за килограмм (-1,01%), стоимость сливочного масла составила 1166,69 рубля за килограмм (-0,97%).

Снижение цен на овощи в Свердловской области URA.RU фиксировало неделю назад. К началу сентября подешевели картофель, капуста, морковь и репчатый лук. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области за неделю свекла подешевела на 12,05%, а морковь — на 7,87%, кроме того, снизилась и стоимость картофеля. Данные опубликовал Свердловскстат. Так, с 1 по 8 сентября изменения цен произошли для свеклы, она стала стоить 35,52 рубля за килограмм в среднем; морковь подешевела до 43,76 рубля в среднем, а картофель — до 37,54 рубля в среднем за килограмм (-7,67%). Цены снизились также на яблоки — до 158,45 рубля за килограмм в среднем (-2,36%). Рис подешевел до 160,98 рубля в среднем (-1,34%), мясные консервы для детского питания можно было купить в среднем за 1132,88 за килограмм (-1,01%), стоимость сливочного масла составила 1166,69 рубля за килограмм (-0,97%). Снижение цен на овощи в Свердловской области URA.RU фиксировало неделю назад. К началу сентября подешевели картофель, капуста, морковь и репчатый лук. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...