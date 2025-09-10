Цены на свеклу, морковь и еще один важный продукт упали в Свердловской области

В Свердловской области за неделю свекла подешевела на 12,05%, а морковь — на 7,87%, кроме того, снизилась и стоимость картофеля. Данные опубликовал Свердловскстат.
Так, с 1 по 8 сентября изменения цен произошли для свеклы, она стала стоить 35,52 рубля за килограмм в среднем; морковь подешевела до 43,76 рубля в среднем, а картофель — до 37,54 рубля в среднем за килограмм (-7,67%).
Цены снизились также на яблоки — до 158,45 рубля за килограмм в среднем (-2,36%). Рис подешевел до 160,98 рубля в среднем (-1,34%), мясные консервы для детского питания можно было купить в среднем за 1132,88 за килограмм (-1,01%), стоимость сливочного масла составила 1166,69 рубля за килограмм (-0,97%).
Снижение цен на овощи в Свердловской области URA.RU фиксировало неделю назад. К началу сентября подешевели картофель, капуста, морковь и репчатый лук.
