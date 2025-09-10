Хакеры атаковали сайт свердловского губернатора Паслера

На официальном сайте врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера вечером 10 сентября зафиксировали DDoS-атаку. Об этом заявили представители регионального отделения партии «Единая Россия», секретарем которого является Паслер.
«Принцип таких атак заключается в массовой отправке тысяч автоматических запросов, из-за чего сервер не справляется с нагрузкой и временно недоступен для обычных пользователей. Источник атаки установить невозможно, поскольку подобные действия совершаются через распределенные сети зараженных устройств, что делает их анонимными», — следует из поста в telegram-канале фракции.
В партии расценили атаку хакеров как «попытку воспрепятствовать открытой политической конкуренции». Там подчеркнули, что специалисты работают над восстановлением сайта.
