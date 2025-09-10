«Это пролог»: VIP-коммунист пообещал свердловчанам сюрприз на выборах губернатора

На предстоящих выборах губернатора в Свердловской области в рамках подготовки к федеральной кампании 2026 года КПРФ проведет эксперимент — запустит программу «Товарищ наблюдатель». Коммунисты готовы к жесткой конкуренции и негативно относятся к дистанционному электронному голосованию. О том, как меняется политический ландшафт на Урале, на что чаще всего жалуются свердловчане, и кто сегодня новые союзники России, URA.RU рассказал первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, посетивший Екатеринбург с рабочим визитом.
- Юрий Вячеславович, расскажите о целях своего визита в Свердловскую область. Это связано в первую очередь с губернаторскими выборами?
Знаете, сейчас все наши депутаты Госдумы, все руководство партии активно работают в регионах. Летних каникул у нашей фракции фактически не было. Геннадий Андреевич Зюганов только за последнее время побывал в Орловской и Калужской областях, встретился с жителями Москвы и Московской области. У меня тоже намечен большой ряд поездок. После Екатеринбурга отправляюсь к вашим соседям — в Курганскую область, потом — в Архангельскую.
Конечно, среди прочего эти поездки активизируют избирательные кампании в регионах. Это важно, потому что кампания 2025 года — это пролог, «генеральная репетиция» перед выборами депутатов Государственной Думы. Свердловская область для нас очень важна. Тем более что за последние годы наша партийная организация здесь серьезно укрепилась.
К вам часто выезжает съемочная группа нашего телеканала «Красная линия» и освещает проблемы, которые имеют резонанс за пределами области. Хорошо помню попытку превратить санаторий «Гортранса» в исправительный центр для заключенных — прямо в жилом массиве, вблизи школ и детского сада.
У вас уже два города перешли на тарифную систему «Альткотельная». Это вызывает вал обращений граждан, в том числе в московскую приемную КПРФ и лично Зюганову. Вообще свердловчане проявляют большую активность и сознательность в борьбе за свои права.
- Как вы оцениваете текущую избирательную кампанию? Какие особенности заметили, какое, на ваш взгляд, настроение у свердловчан?
- Эти настроения я прочувствовал на встречах с жителями. В частности, мы пообщались с трудовым коллективом завода «Уралхиммаш», поговорили с покупателями на рынке. Очень распространено мнение, что цены и тарифы ЖКХ растут куда быстрее зарплат и пенсий. Что ж, жизнь в Екатеринбурге отражает ситуацию в стране в целом.
Что касается избирательной кампании, то, к сожалению, против нашего кандидата в очередной раз пущены в ход «черные» технологии и криминал. Например, снова попытались срезать баннеры КПРФ (произошло в ночь на 31 августа, — прим. URA.RU). По возвращении в Москву обращусь к генеральному прокурору Игорю Краснову и главе МВД Владимиру Колокольцеву. В Москве или Питере при наличии массы камер видеонаблюдения невозможно представить, чтобы кто-то сделал такое и остался безнаказанным. У вас камер — сравнимое количество. Значит, просто кто-то не хочет принимать меры. Разберемся.
- Какие задачи КПРФ ставит для себя на выборах 2025 года и на предстоящих выборах Госдумы?
- На выборах в Государственную Думу мы предложим свою программу, команду, свой образ будущего. Убежден, что целью крупной политической силы на выборах должна быть победа, а не получение какого-то количества мандатов. Мы будем бороться, чтобы серьезные перемены произошли не только во внешнеполитическом курсе нашего государства, но и в жизни самой страны. Перемены, несущие справедливость.
Ситуация сегодня такова, что нужно принимать экстренные меры. Приведу ряд цифр, которые говорят сами за себя. За январь — август 2025 года в России было продано на 25% меньше отечественных легковых автомобилей, чем за тот же период 2024 года. Продажи российской сельхозтехники в первом полугодии 2025 года сократились на 32% в сравнении с первым полугодием 2024-го. За прошедшие восемь месяцев этого года строители запустили на 19% меньше проектов строительства жилья, чем за это же время в 2024 году. То есть целый ряд важнейших отраслей ушли в глубокую рецессию. Отрасли настолько крупные, что они тянут за собой всю экономику.
Теперь об экономическом самочувствии населения. Молочные продукты за год подорожали на 24%. Притом, что официальная инфляция за это же время — якобы всего 8%. У 46% россиян в этом году не хватало своих денег, чтобы собрать ребёнка в школу. Доставали, занимали.
Чтобы изменить ситуацию, нужно в корне менять финансовую политику.
Ключевая ставка в 18-20% — важнейшая причина рецессии. ЦБ оправдывает это необходимостью борьбы с инфляцией, но и ее он толком подавить не может. Посмотрите на Китай. Там ключевая ставка — 3%. Но при этом инфляция сейчас практически нулевая. Вот вам наглядное руководство к действию. А дальше нужно выстраивать механизмы устойчивого экономического роста, прежде всего — проводить новую высокотехнологичную индустриализацию.
Наша программа должна помочь нашей стране выстоять в противостоянии с западным империализмом. При этом, конечно, коммунисты уже сейчас делают все, чтобы обеспечить победу России. Мы отправили на фронт и освобожденные территории уже 143 гуманитарных конвоя. Наши свердловские товарищи активно участвуют в этой работе. Наши коммунисты сражаются на фронте, к сожалению, 157 из них погибли. Тех, кто отслужил, демобилизовался по ранению, мы привлекаем к активной политической работе. В этом году 103 наших товарища, участника СВО, выдвинуты кандидатами на выборы регионального и муниципального уровней. Есть примеры, когда жены наших погибших ребят тоже идут в политику.
- Мы живем в глобализованном мире, и даже наша повседневная жизнь во многом зависит от того, с какими странами мы враждуем, а с какими дружим и торгуем. Как вы оцениваете нынешнее внешнеполитическое положение России? Кто наши враги, кто наши друзья, как должна строиться внешняя политика России?
- Нам долго рассказывали сказки, что Запад — наш друг. КПРФ 30 лет разъясняла, что все это ложь. История полностью подтвердила нашу правоту.
Кто сейчас поддерживает Россию? Глобальный Юг, причем прежде всего — социалистические государства и страны социалистической ориентации. Нашим крупнейшим торговым партнером стал Китай. Нашим военным союзником — КНДР. Очень активно развивается наше сотрудничество с социалистическими Вьетнамом и Лаосом. В Африке наш важнейший партнер — ЮАР, член БРИКС, страна, где коммунисты входят в правительство. В западном полушарии планеты наши союзники — Куба, Бразилия, Венесуэла и Никарагуа, где у власти левые силы.
Причем, КПРФ все последние десятилетия поддерживала связи с социалистическими государствами и мировыми левыми силами. Достаточно сказать, что первое соглашение о сотрудничестве с Компартией Китая мы заключили еще в 1997 году. Также мы наладили и развивали контакты с Трудовой партией Кореи. Теперь эта работа приносит свои плоды.
Наша внешняя политика должна полностью освободиться от либеральных западнических догм и ориентироваться только на интересы нашей страны. А нашими союзниками должны быть государства, которые не диктуют всему миру, как жить, а готовы строить многополярный мир.
- На ваш взгляд, на «репетиции выборов» в Госдуму в Свердловской области конкуренция будет серьезной?
- Конечно. И чем выше будет явка, тем с более серьезной конкуренцией столкнется партия власти. Ведь для нее — чем ниже явка, тем проще достигнуть нужного ей результата. Потому что при низкой явке исход выборов можно решить с помощью административно зависимых избирателей. Поэтому главное, к чему мы сейчас призываем людей, — приходите и голосуйте. Тогда никто не решит вашу судьбу за вас.
- А чем сейчас можно и нужно привлекать избирателя, чтобы он хотя бы пришел на выборы?
- Для любого думающего гражданина главное — это образ будущего. Русский, советский человек готов терпеть лишения и сложности, если понимает, к чему идти, если знает, что завтра будет лучше, что его дети будут жить хорошо. Властью этот образ будущего не предложен, это одна из причин, почему люди игнорируют выборы. Но в любом случае надо отходить от наследия 90-х, когда покупали голоса, чтобы «надуть» явку. Правда, сейчас другая история — ДЭГ (дистанционное электронное голосование).
- А что не так с ДЭГ?
- Знаете, мы не против технического прогресса. Но нет реального алгоритма, который позволяет обществу контролировать электронное голосование. Человек голосует, но совершенно не факт, что его голос идет тому, кому он хотел.
Плюс острейшая проблема — это хакерские атаки и взломы. Посмотрите, с «Аэрофлотом» что сделали (кибератака 28 июля 2025 года, которая привела к задержкам и отмене десятков рейсов — прим. Ред.). А ведь, казалось бы, у этой компании — мощнейшие системы киберзащиты! Но их обошли, в том числе потому, что, как уже признано, один из сотрудников участвовал в этой атаке. Был подкуплен, завербован. А тут огромная избирательная система. Кто гарантирует, что кто-то из техников, которые обеспечивают работу электронного голосования, не окажется подкупленным? А вот голосование бюллетенем на избирательном участке — это понятно и проверяемо.
- Юрий Вячеславович, весной этого года партия анонсировала запуск программы «Товарищ наблюдатель», в рамках которой в ближайшие два года КПРФ планировала подготовить 150 тысяч наблюдателей. Будете проводить эксперимент по этому проекту на выборах губернатора Свердловской области?
- Сейчас в рамках этой выборной кампании мы готовим по всей стране команду из примерно 40 тысяч наблюдателей.
В вашем регионе некоторые избирательные участки будут тотально закрыты нашими наблюдателями, чтобы там даже мышь не пробежала, чтобы все урны были проконтролированы. И результаты на этих участках будут для нас показательными.
Через региональные выборы мы готовим систему наблюдения к федеральным выборам. А там будет стоять задача закрыть почти 100 тысяч избирательных участков.
Выборы губернатора Свердловской области пройдут 12-14 сентября 2025 года. Свои кандидатуры выдвинули врио губернатора региона Денис Паслер, депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»).
