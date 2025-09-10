«Это пролог»: VIP-коммунист пообещал свердловчанам сюрприз на выборах губернатора

КПРФ запустит на свердловских выборах программу «Товарищ наблюдатель»
Екатеринбург с рабочим визитом посетил Юрий Афонин
Екатеринбург с рабочим визитом посетил Юрий Афонин Фото:

На предстоящих выборах губернатора в Свердловской области в рамках подготовки к федеральной кампании 2026 года КПРФ проведет эксперимент — запустит программу «Товарищ наблюдатель». Коммунисты готовы к жесткой конкуренции и негативно относятся к дистанционному электронному голосованию. О том, как меняется политический ландшафт на Урале, на что чаще всего жалуются свердловчане, и кто сегодня новые союзники России, URA.RU рассказал первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, посетивший Екатеринбург с рабочим визитом.

- Юрий Вячеславович, расскажите о целях своего визита в Свердловскую область. Это связано в первую очередь с губернаторскими выборами?

Знаете, сейчас все наши депутаты Госдумы, все руководство партии активно работают в регионах. Летних каникул у нашей фракции фактически не было. Геннадий Андреевич Зюганов только за последнее время побывал в Орловской и Калужской областях, встретился с жителями Москвы и Московской области. У меня тоже намечен большой ряд поездок. После Екатеринбурга отправляюсь к вашим соседям — в Курганскую область, потом — в Архангельскую.

Свердловские выборы - это «генеральная репетиция», отметил Юрий Афонин
Свердловские выборы - это «генеральная репетиция», отметил Юрий Афонин
Фото:

Конечно, среди прочего эти поездки активизируют избирательные кампании в регионах. Это важно, потому что кампания 2025 года — это пролог, «генеральная репетиция» перед выборами депутатов Государственной Думы. Свердловская область для нас очень важна. Тем более что за последние годы наша партийная организация здесь серьезно укрепилась.

К вам часто выезжает съемочная группа нашего телеканала «Красная линия» и освещает проблемы, которые имеют резонанс за пределами области. Хорошо помню попытку превратить санаторий «Гортранса» в исправительный центр для заключенных — прямо в жилом массиве, вблизи школ и детского сада.

У вас уже два города перешли на тарифную систему «Альткотельная». Это вызывает вал обращений граждан, в том числе в московскую приемную КПРФ и лично Зюганову. Вообще свердловчане проявляют большую активность и сознательность в борьбе за свои права.

- Как вы оцениваете текущую избирательную кампанию? Какие особенности заметили, какое, на ваш взгляд, настроение у свердловчан?

- Эти настроения я прочувствовал на встречах с жителями. В частности, мы пообщались с трудовым коллективом завода «Уралхиммаш», поговорили с покупателями на рынке. Очень распространено мнение, что цены и тарифы ЖКХ растут куда быстрее зарплат и пенсий. Что ж, жизнь в Екатеринбурге отражает ситуацию в стране в целом.

Юрий Афонин съездил на «Уралхиммаш»
Юрий Афонин съездил на «Уралхиммаш»
Фото:

Что касается избирательной кампании, то, к сожалению, против нашего кандидата в очередной раз пущены в ход «черные» технологии и криминал. Например, снова попытались срезать баннеры КПРФ (произошло в ночь на 31 августа, — прим. URA.RU). По возвращении в Москву обращусь к генеральному прокурору Игорю Краснову и главе МВД Владимиру Колокольцеву. В Москве или Питере при наличии массы камер видеонаблюдения невозможно представить, чтобы кто-то сделал такое и остался безнаказанным. У вас камер — сравнимое количество. Значит, просто кто-то не хочет принимать меры. Разберемся.

- Какие задачи КПРФ ставит для себя на выборах 2025 года и на предстоящих выборах Госдумы?

- На выборах в Государственную Думу мы предложим свою программу, команду, свой образ будущего. Убежден, что целью крупной политической силы на выборах должна быть победа, а не получение какого-то количества мандатов. Мы будем бороться, чтобы серьезные перемены произошли не только во внешнеполитическом курсе нашего государства, но и в жизни самой страны. Перемены, несущие справедливость.

Ситуация сегодня такова, что нужно принимать экстренные меры. Приведу ряд цифр, которые говорят сами за себя. За январь — август 2025 года в России было продано на 25% меньше отечественных легковых автомобилей, чем за тот же период 2024 года. Продажи российской сельхозтехники в первом полугодии 2025 года сократились на 32% в сравнении с первым полугодием 2024-го. За прошедшие восемь месяцев этого года строители запустили на 19% меньше проектов строительства жилья, чем за это же время в 2024 году. То есть целый ряд важнейших отраслей ушли в глубокую рецессию. Отрасли настолько крупные, что они тянут за собой всю экономику.

Теперь об экономическом самочувствии населения. Молочные продукты за год подорожали на 24%. Притом, что официальная инфляция за это же время — якобы всего 8%. У 46% россиян в этом году не хватало своих денег, чтобы собрать ребёнка в школу. Доставали, занимали.

Чтобы изменить ситуацию, нужно в корне менять финансовую политику.
В РФ нужно проводить новую высокотехнологичную индустриализацию, считает Юрий Афонин
В РФ нужно проводить новую высокотехнологичную индустриализацию, считает Юрий Афонин
Фото:

Ключевая ставка в 18-20% — важнейшая причина рецессии. ЦБ оправдывает это необходимостью борьбы с инфляцией, но и ее он толком подавить не может. Посмотрите на Китай. Там ключевая ставка — 3%. Но при этом инфляция сейчас практически нулевая. Вот вам наглядное руководство к действию. А дальше нужно выстраивать механизмы устойчивого экономического роста, прежде всего — проводить новую высокотехнологичную индустриализацию.

Наша программа должна помочь нашей стране выстоять в противостоянии с западным империализмом. При этом, конечно, коммунисты уже сейчас делают все, чтобы обеспечить победу России. Мы отправили на фронт и освобожденные территории уже 143 гуманитарных конвоя. Наши свердловские товарищи активно участвуют в этой работе. Наши коммунисты сражаются на фронте, к сожалению, 157 из них погибли. Тех, кто отслужил, демобилизовался по ранению, мы привлекаем к активной политической работе. В этом году 103 наших товарища, участника СВО, выдвинуты кандидатами на выборы регионального и муниципального уровней. Есть примеры, когда жены наших погибших ребят тоже идут в политику.

- Мы живем в глобализованном мире, и даже наша повседневная жизнь во многом зависит от того, с какими странами мы враждуем, а с какими дружим и торгуем. Как вы оцениваете нынешнее внешнеполитическое положение России? Кто наши враги, кто наши друзья, как должна строиться внешняя политика России?

- Нам долго рассказывали сказки, что Запад — наш друг. КПРФ 30 лет разъясняла, что все это ложь. История полностью подтвердила нашу правоту.

Крупнейшим торговым партнером России стал Китай, напомнил Юрий Афонин
Крупнейшим торговым партнером России стал Китай, напомнил Юрий Афонин
Фото:

Кто сейчас поддерживает Россию? Глобальный Юг, причем прежде всего — социалистические государства и страны социалистической ориентации. Нашим крупнейшим торговым партнером стал Китай. Нашим военным союзником — КНДР. Очень активно развивается наше сотрудничество с социалистическими Вьетнамом и Лаосом. В Африке наш важнейший партнер — ЮАР, член БРИКС, страна, где коммунисты входят в правительство. В западном полушарии планеты наши союзники — Куба, Бразилия, Венесуэла и Никарагуа, где у власти левые силы.

Причем, КПРФ все последние десятилетия поддерживала связи с социалистическими государствами и мировыми левыми силами. Достаточно сказать, что первое соглашение о сотрудничестве с Компартией Китая мы заключили еще в 1997 году. Также мы наладили и развивали контакты с Трудовой партией Кореи. Теперь эта работа приносит свои плоды.

Наша внешняя политика должна полностью освободиться от либеральных западнических догм и ориентироваться только на интересы нашей страны. А нашими союзниками должны быть государства, которые не диктуют всему миру, как жить, а готовы строить многополярный мир.

- На ваш взгляд, на «репетиции выборов» в Госдуму в Свердловской области конкуренция будет серьезной?

- Конечно. И чем выше будет явка, тем с более серьезной конкуренцией столкнется партия власти. Ведь для нее — чем ниже явка, тем проще достигнуть нужного ей результата. Потому что при низкой явке исход выборов можно решить с помощью административно зависимых избирателей. Поэтому главное, к чему мы сейчас призываем людей, — приходите и голосуйте. Тогда никто не решит вашу судьбу за вас.

- А чем сейчас можно и нужно привлекать избирателя, чтобы он хотя бы пришел на выборы?

- Для любого думающего гражданина главное — это образ будущего. Русский, советский человек готов терпеть лишения и сложности, если понимает, к чему идти, если знает, что завтра будет лучше, что его дети будут жить хорошо. Властью этот образ будущего не предложен, это одна из причин, почему люди игнорируют выборы. Но в любом случае надо отходить от наследия 90-х, когда покупали голоса, чтобы «надуть» явку. Правда, сейчас другая история — ДЭГ (дистанционное электронное голосование).

- А что не так с ДЭГ?

- Знаете, мы не против технического прогресса. Но нет реального алгоритма, который позволяет обществу контролировать электронное голосование. Человек голосует, но совершенно не факт, что его голос идет тому, кому он хотел.

Юрий Афонин не доверяет системе ДЭГ
Юрий Афонин не доверяет системе ДЭГ
Фото:

Плюс острейшая проблема — это хакерские атаки и взломы. Посмотрите, с «Аэрофлотом» что сделали (кибератака 28 июля 2025 года, которая привела к задержкам и отмене десятков рейсов — прим. Ред.). А ведь, казалось бы, у этой компании — мощнейшие системы киберзащиты! Но их обошли, в том числе потому, что, как уже признано, один из сотрудников участвовал в этой атаке. Был подкуплен, завербован. А тут огромная избирательная система. Кто гарантирует, что кто-то из техников, которые обеспечивают работу электронного голосования, не окажется подкупленным? А вот голосование бюллетенем на избирательном участке — это понятно и проверяемо.

- Юрий Вячеславович, весной этого года партия анонсировала запуск программы «Товарищ наблюдатель», в рамках которой в ближайшие два года КПРФ планировала подготовить 150 тысяч наблюдателей. Будете проводить эксперимент по этому проекту на выборах губернатора Свердловской области?

- Сейчас в рамках этой выборной кампании мы готовим по всей стране команду из примерно 40 тысяч наблюдателей.

В вашем регионе некоторые избирательные участки будут тотально закрыты нашими наблюдателями, чтобы там даже мышь не пробежала, чтобы все урны были проконтролированы. И результаты на этих участках будут для нас показательными.

Через региональные выборы мы готовим систему наблюдения к федеральным выборам. А там будет стоять задача закрыть почти 100 тысяч избирательных участков.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 12-14 сентября 2025 года. Свои кандидатуры выдвинули врио губернатора региона Денис Паслер, депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»).

