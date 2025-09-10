На Ботанике загорелась квартира
В одной из многоэтажек на Родонитовой, 25 в Екатеринбурге вспыхнул пожар. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Пожар, Родонитовая 25. 07.35 утра», — рассказали агентству читатели. На место уже прибыли пожарные. Информации о пострадавших не поступало.
В квартире на седьмом этаже загорелись личные вещи. Площадь пожара составила пять квадратных метров.
«В 07:52 открытое горение было ликвидировано. На месте работают девять огнеборцев и три единицы техники», — ответили URA.RU в ГУ МЧС Свердловской области.
