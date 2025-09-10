10 сентября 2025

Пожар вспыхнул в многоэтажке в Екатеринбурге, виден огромный столб дыма. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Ботанике загорелась квартира
На Ботанике загорелась квартира Фото:

В одной из многоэтажек на Родонитовой, 25 в Екатеринбурге вспыхнул пожар. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Пожар, Родонитовая 25. 07.35 утра», — рассказали агентству читатели. На место уже прибыли пожарные. Информации о пострадавших не поступало.

В квартире на седьмом этаже загорелись личные вещи. Площадь пожара составила пять квадратных метров. 

«В 07:52 открытое горение было ликвидировано. На месте работают девять огнеборцев и три единицы техники», — ответили URA.RU в ГУ МЧС Свердловской области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В одной из многоэтажек на Родонитовой, 25 в Екатеринбурге вспыхнул пожар. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Пожар, Родонитовая 25. 07.35 утра», — рассказали агентству читатели. На место уже прибыли пожарные. Информации о пострадавших не поступало. В квартире на седьмом этаже загорелись личные вещи. Площадь пожара составила пять квадратных метров.  «В 07:52 открытое горение было ликвидировано. На месте работают девять огнеборцев и три единицы техники», — ответили URA.RU в ГУ МЧС Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...