10 сентября 2025

Сотню выдающихся россиян привезли в Екатеринбург на специальном поезде. Фото

«Поезд Героев» с сотней пассажиров прибыл в Екатеринбург
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Маршрут поезда охватывает девять городов России
Маршрут поезда охватывает девять городов России Фото:

Специальный железнодорожный состав «Поезд Героев» 10 сентября прибыл в Екатеринбург, доставив 100 участников одноименного всероссийского проекта. Об этом сообщил Департамент информационной политики региона. В составе делегации — жители новых территорий, а также представители Уральского и Сибирского федеральных округов, достигшие успехов в спорте, творчестве и образовании.

«После Екатеринбурга наш состав отправится в Уфу, а завершим путешествие в Волгограде. Считаю, что это очень символично для финала проекта в год 80-летия Великой Победы», — рассказал автор проекта и действующий участник СВО Александр Борматов.

Участники посетили Верхнепышминский музейный комплекс и познакомились с достопримечательностями города. Свердловскую область представляют чемпион региона по синхронным прыжкам с трамплина в воду Семен Беспамятных и победительница конкурса видеороликов «Герой моего города» Вероника Шишкина.

Она прошла программу военно-полевых учебных сборов и пилотирования беспилотных летательных аппаратов. По вечерам участники отдыхают в специализированных вагонах, а днем продолжают знакомство с мемориальными и спортивными объектами в различных регионах России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Специальный железнодорожный состав «Поезд Героев» 10 сентября прибыл в Екатеринбург, доставив 100 участников одноименного всероссийского проекта. Об этом сообщил Департамент информационной политики региона. В составе делегации — жители новых территорий, а также представители Уральского и Сибирского федеральных округов, достигшие успехов в спорте, творчестве и образовании. «После Екатеринбурга наш состав отправится в Уфу, а завершим путешествие в Волгограде. Считаю, что это очень символично для финала проекта в год 80-летия Великой Победы», — рассказал автор проекта и действующий участник СВО Александр Борматов. Участники посетили Верхнепышминский музейный комплекс и познакомились с достопримечательностями города. Свердловскую область представляют чемпион региона по синхронным прыжкам с трамплина в воду Семен Беспамятных и победительница конкурса видеороликов «Герой моего города» Вероника Шишкина. Она прошла программу военно-полевых учебных сборов и пилотирования беспилотных летательных аппаратов. По вечерам участники отдыхают в специализированных вагонах, а днем продолжают знакомство с мемориальными и спортивными объектами в различных регионах России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...