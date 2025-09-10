Специальный железнодорожный состав «Поезд Героев» 10 сентября прибыл в Екатеринбург, доставив 100 участников одноименного всероссийского проекта. Об этом сообщил Департамент информационной политики региона. В составе делегации — жители новых территорий, а также представители Уральского и Сибирского федеральных округов, достигшие успехов в спорте, творчестве и образовании.
«После Екатеринбурга наш состав отправится в Уфу, а завершим путешествие в Волгограде. Считаю, что это очень символично для финала проекта в год 80-летия Великой Победы», — рассказал автор проекта и действующий участник СВО Александр Борматов.
Участники посетили Верхнепышминский музейный комплекс и познакомились с достопримечательностями города. Свердловскую область представляют чемпион региона по синхронным прыжкам с трамплина в воду Семен Беспамятных и победительница конкурса видеороликов «Герой моего города» Вероника Шишкина.
Она прошла программу военно-полевых учебных сборов и пилотирования беспилотных летательных аппаратов. По вечерам участники отдыхают в специализированных вагонах, а днем продолжают знакомство с мемориальными и спортивными объектами в различных регионах России.
