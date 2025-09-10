Свердловский боец, получивший тяжелые ранения на СВО, лишился помощи

Ветеран боевых действий из города Ивдель Свердловской области Григорий Осипов оказался в тяжелой жизненной ситуации после ранения, полученного в ноябре 2023 года. Несмотря на инвалидность и тяжелое состояние здоровья, он не может добиться ни необходимого лечения, ни положенных по закону выплат. Подробности — в материале URA.RU.
Осипов получил тяжелое осколочное ранение спины и перелом крестца позвоночника в ноябре 2023 года в районе села Водяное. В результате травмы он стал инвалидом-колясочником. «После эвакуации мне было рекомендовано пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), чтобы определить дальнейшее лечение и возможность продолжения службы. Однако на практике добиться этого оказалось крайне сложно», — говорит ветеран боевых действий.
«Сначала я находился в составе войсковой части 41680, где ВВК проведено не было. Затем меня перевели в часть 34479, но и там назначение комиссии не состоялось. Без заключения ВВК дальнейшее лечение невозможно: командир части не дает разрешения на направление в профильные медицинские учреждения. Фактически я оказался заложником бюрократической системы», — посетовал он.
Особенно остро стоит вопрос направления в 354-й военный госпиталь в Екатеринбурге, где Григорий мог бы получить квалифицированную медицинскую помощь. «Однако без соответствующего разрешения от командования части и заключения ВВК сделать это невозможно. Ситуация усугубляется тем, что передвижение на инвалидной коляске делает самостоятельный выезд в часть крайне затруднительным, а собственных средств на поездку у меня нет», — заявил боец.
К проблемам с лечением добавилась еще одна — отсутствие выплат денежного довольствия. По словам Григория, в настоящее время ему не выплачиваются положенные по закону средства. «Последний перевод составил всего 2,5 тысячи рублей, и то эта сумма неясного происхождения. Свободных средств в настоящее время нет, а речь идет о сумме в несколько сотен тысяч рублей. Я мог бы направить их на реабилитацию», — сказал он.
Еще одна острая проблема — невозможность получить помощь через гражданские структуры. Поскольку Григорий остается действующим военнослужащим, он не может получить технические средства реабилитации или направление на восстановление в гражданские медицинские учреждения.
По словам Григория, даже если удается получить направление на анализы для прохождения ВВК, их результаты действительны всего три дня. «Если за это время не удается попасть к нужным специалистам, все приходится начинать заново — сдавать анализы за свой счет и вновь ожидать очереди», — пожаловался свердловчанин.
Редакция URA.RU обратилась с официальным запросом в военный комиссариат Свердловской области. На момент выхода публикации ответ от ведомства получен не был.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!