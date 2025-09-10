10 сентября 2025

В Кольцово задержали барбера из Азербайджана с нелегальным багажом. Фото

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники задержали 29-летнего барбера, прилетевшего из Баку. У него обнаружили незадекларированные бритвы, которые он планировал привезти в свой салон, рассказали URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления.

В «зеленом коридоре» таможенники остановили пассажира рейса Баку — Екатеринбург. В багаже у мужчины инспекторы обнаружили машинки для стрижки волос и емкость для нагревания воска общим весом более пяти килограммов, сказали там. Пассажир пояснил, что не знаком с таможенными правилами, а декларацию на товар не заполнял.

На мужчину завели административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). «Пассажиру стоило ознакомиться с информацией на стендах перед входом в зону таможенного контроля или подойти к инспектору для консультации», — подчеркнул начальник таможенного поста аэропорт Кольцово Сергей Боровик.

