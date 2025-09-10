В екатеринбургском отделе СК сменилась власть: имя нового шефа

Новым руководителем отдела СК по Чкаловскому району Екатеринбурга стал полковник Александр Петров, сменивший подполковника Никиту Савинцева, рассказал источник URA.RU. На пост, по слухам, также претендовал следователь со скандальным бэкграундом Артем Халилов.
О том, что в Чкаловском СК сменится власть, URA.RU сообщило еще 2 мая. Инсайдер агентства связывал отставку Савинцева с плановой ротацией. «В Туринске Петров зарекомендовал себя с хорошей стороны. До этого у него был опыт работы в столице Урала», — рассказал источник URA.RU, близкий к областному СУ СК. Петров возглавил отдел с 1 августа, уточнил корреспонденту руководитель пресс-службы ведомства Александр Шульга.
Другим кандидатом на должность главы чкаловского СК называли замначальника отдела СК по Октябрьскому району Екатеринбурга Халилова (сам он в разговоре с URA.RU эти сведения отрицал). Широкую известность он получил в 2019 году после скандала на автозаправке. Простой екатеринбуржец Артем Истомин решил подкачать колеса, когда подошла его очередь, подъехал золотой Lexus, водитель которого — собственно, Халилов — заявил, что сначала аппаратом воспользуется он. Завязался конфликт.
«Он меня сильно материл, — рассказывал Истомин про Халилова. — Начал вырывать шланг у меня из рук, схватил за горло. Я реально испугался, ведь он здоровее меня, явно сильнее. У меня был складной нож, я его даже не открывал, зажал в кулаке для утяжелителя. Он мне сказал: „Ты знаешь, кто я такой? Ты сломал себе жизнь, я тебя посажу“».
Позже Халилов и сам обвинил Истомина в угрозе убийством. В 2020-м суд оправдал Истомина, не найдя подтверждения словам следователя. Последний обжаловал приговор, но безуспешно. Из-за этой истории в СМИ Халилова и окрестили «следователем на золотом Lexus». Кстати, в отношении его даже проводили проверку по требованию главы СКР Александра Бастрыкина.
