10 сентября 2025

Силовики разослали новую ориентировку на беглого террориста из Екатеринбурга. Фото

Сбежавший зек из СИЗО в Екатеринбурге одет в темные вещи
Беглеца разыскивают с 1 сентября
В Екатеринбурге из СИЗО №1 сбежали два арестанта

Представители свердловского ГУФСИН распространяют новую ориентировку на сбежавшего арестанта из СИЗО-1 в Екатеринбурге Ивана Корюкова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). На 11-й день поисков силовики уточнили, что может носить беглец.

«Может быть одет в черную легкую куртку с капюшоном, темно-синие спортивные штаны Umbro, черную кофту с капюшоном», — следует из ориентировки. Особой приметой арестанта называют татуировку паутины на правой руке.

По последним данным ГУФСИН, Корюков может находиться в районе Чусовского тракта и поселка Медный. Там в ночь на 8 сентября был пойман второй беглец — Александр Черепанов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Парни попали под стражу весной 2023 года — после попытки поджога военкомата. Военный суд приговорил их к долгим тюремным срокам. В изоляторе, скорее всего, они ожидали этапирования. Ночью 1 сентября парни сбежали и скрылись. Силовики объявили их в федеральный розыск. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.



