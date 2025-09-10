В Екатеринбурге на месте 600 гаражей хотят построить высотки

В Екатеринбурге в районе Уктуса может появиться квартал новостроек. Речь идет об участке в границах улиц Щербакова, Павлодарской, Дальневосточной, а также переулков Короткий и Широкий, где находятся более 600 гаражей и парковки. Проект уже выставили на общественные обсуждения на сайте мэрии.
«Изменение границ территориальных зон Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения), Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки) и установление территориальных зон ЦС-6 (зона объектов общего образования), Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки) в отношении рассматриваемой территории», — следует из документа. Зона Ж-5 разрешает строительство многоэтажек.
Общественные обсуждения проводятся со 2 по 26 сентября. Экспозицию проекта представили в здании горадминистрации. Там она пробудет до 18-го числа включительно.
Ранее URA.RU сообщало о застройке Новокольцовского района. В течение нескольких лет «Синара-Девелопмент» планирует возвести 1,2 миллиона «квадратов» жилья. Первые три комплекса уже введены в эксплуатацию, в 2025-2026 годах будут сданы еще три дома.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!