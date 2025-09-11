На 17-м километре Полевского тракта (Свердловская область) ранним утром 11 сентября 73-летний водитель Lada Niva насмерть сбил 56-летнего мужчину, который внезапно выбежал на дорогу. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
«Водитель Lada Niva, двигаясь по Полевскому тракту, допустил наезд на пешехода, который в темное время суток переходил проезжую часть в неустановленном месте справа налево по ходу движения транспортного средства», — пояснили в ведомстве. Пешеход скончался на месте.
Водитель рассказал инспекторам, что пешеход в темной одежде внезапно выбежал на трассу, а экстренное торможение не помогло избежать трагедии. По факту аварии сотрудники ГАИ организовали проверку.
